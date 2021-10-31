Квесторе_поверніться написав:Як в банці на пуші перейти з СМС?
В Телеге есть их бот. Я на мыло перешел
Зайшов в бот. Який там алгоритм щоб СМС переключити на пошту? Пишу щоб СМС повідомлення направляли на пошту. Відрлвідають. Сервіс тимчасово не доступний! Ми проводимо роботи з оптимізації швидкодії! Просимо скористатись сервісом пізніше. Вибачте за тимчасові незручності!
Ощадбот: "Звертайтесь, будь ласка, з листопада місяця. Наразі обрати канали інформування можливості немає."
Т.е. сначала всех побреют на СМС, а потом /может быть/ дадут возможность выбора канала информирования...
ОЩАДБАНК СПИСАВ КРЕДИТИ ТА ІНШІ АКТИВИ ЗА ТРИ КВАРТАЛИ НА 18,7 МЛРД ГРН
Ощадбанк за три квартали 2021 року списав непрацюючі активи на 18,7 млрд грн, у т.ч. кредити для юросіб - на 13,7 млрд грн, кредити фізособам - на 532 млн грн, кошти в банках - на 4,45 млрд грн.
Найбільший обсяг списань був здійснений держбанком у ІІІ кварталі (за перше півріччя він списав непрацюючі активи на 5,96 млрд грн, у т.ч. кредити юросіб - на 1,47 млрд грн, кошти в банках - 4,45 млрд грн).
Нагадаємо, за січень-червень 2020 року Ощадбанк списав непрацюючі активи на 25,06 млрд грн, з яких 25,04 млрд грн - це були позики для юросіб (йдеться, передусім, про заборгованість "сонячних" проектів "імені" Клюєвих у Криму).
За даними Міністерства фінансів, Ощадбанк у 2020 році списав непрацюючі кредити (NPL) за рахунок сформованого резерву на 31,7 млрд грн