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Ощадбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1850185118521853

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Ощадбанк 2.4 5 507
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
30%
153
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
27%
139
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
21%
106
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
13%
64
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
9%
45
Всього голосів : 507
Повідомлення Додано: Пон 18 жов, 2021 20:18

Re: Ощадбанк

  Amethyst написав:Я пальцем вхожу

Ок.
Може шось в Телеграмі дошліфовують. Завтра спробую.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Пон 18 жов, 2021 21:40

  demichh написав:А как с смс на Пуш перейти?


Ощадбот:
"Наразі має бути підключена послуга СМС-інформування, відключити СМС та отримувати пуш-повідомлення, такої можливості немає наразі."
alibob
 
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Повідомлення Додано: Пон 18 жов, 2021 21:44

  Квесторе_поверніться написав:
  Amethyst написав:
  Квесторе_поверніться написав:Як в банці на пуші перейти з СМС?

В Телеге есть их бот. Я на мыло перешел :)

Зайшов в бот. Який там алгоритм щоб СМС переключити на пошту?
Пишу щоб СМС повідомлення направляли на пошту.
Відрлвідають.
Сервіс тимчасово не доступний! Ми проводимо роботи з оптимізації швидкодії! Просимо скористатись сервісом пізніше. Вибачте за тимчасові незручності! :(


Ощадбот:
"Звертайтесь, будь ласка, з листопада місяця. Наразі обрати канали інформування можливості немає."

Т.е. сначала всех побреют на СМС, а потом /может быть/ дадут возможность выбора канала информирования...
alibob
 
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Повідомлення Додано: Вів 19 жов, 2021 12:25

Re: Ощадбанк

  alibob написав:Т.е. сначала всех побреют на СМС, а потом /может быть/ дадут возможность выбора канала информирования...

Мыши кололись и плакали, но продолжали жрать кактус
nekefer
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Повідомлення Додано: Вів 19 жов, 2021 22:44

  nekefer написав:
  alibob написав:Т.е. сначала всех побреют на СМС, а потом /может быть/ дадут возможность выбора канала информирования...

Мыши кололись и плакали, но продолжали жрать кактус

Та тут не только мыши. Стадо львов тоже за баранов держат в клетке.
acsir
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Повідомлення Додано: Суб 30 жов, 2021 07:54

СЕП

Подскажите, если СЕПить на дебетку Ощада со своего счета в другом банке - с какой суммы возбуждается фин мон ОБ?
Sergion
 
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Повідомлення Додано: Нед 31 жов, 2021 14:23

Re: Ощадбанк

Акцию с грейсом до 92 дней не закрывали? Мне почему-то не открывается список категорий.
Bosstone
 
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Повідомлення Додано: Пон 01 лис, 2021 16:56

ОЩАДБАНК СПИСАВ КРЕДИТИ ТА ІНШІ АКТИВИ ЗА ТРИ КВАРТАЛИ НА 18,7 МЛРД ГРН
Ощадбанк за три квартали 2021 року списав непрацюючі активи на 18,7 млрд грн, у т.ч. кредити для юросіб - на 13,7 млрд грн, кредити фізособам - на 532 млн грн, кошти в банках - на 4,45 млрд грн.

Найбільший обсяг списань був здійснений держбанком у ІІІ кварталі (за перше півріччя він списав непрацюючі активи на 5,96 млрд грн, у т.ч. кредити юросіб - на 1,47 млрд грн, кошти в банках - 4,45 млрд грн).

Нагадаємо, за січень-червень 2020 року Ощадбанк списав непрацюючі активи на 25,06 млрд грн, з яких 25,04 млрд грн - це були позики для юросіб (йдеться, передусім, про заборгованість "сонячних" проектів "імені" Клюєвих у Криму).

За даними Міністерства фінансів, Ощадбанк у 2020 році списав непрацюючі кредити (NPL) за рахунок сформованого резерву на 31,7 млрд грн

https://finbalance.com.ua/news/oshchadbank-spisav-krediti-ta-inshi-aktivi-za-tri-kvartali-na-187-mlrd-hrn


Хорошо поработали - можно и хорошо отдохнуть! Как тебе такое, Илон?

ОЩАДБАНК ЗБІЛЬШИВ ВИПЛАТИ ТОП-МЕНЕДЖЕРАМ ЗА ТРИ КВАРТАЛИ В ПОНАД 2 РАЗИ - ДО 129 МЛН ГРН

Прибуток Ощадбанку за три квартали 2021 року впав у 5,6 разів порівняно з цим же періодом минулого року - до 849 млн грн.


https://finbalance.com.ua/news/oshchadbank-zbilshiv-viplati-top-menedzheram-u-ponad-2-razi---do-129-mln-hrn
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Пон 01 лис, 2021 18:11

Продавати пенсіонеру дві СМСки за 10-ку вигідніше ніж цих неплатників у народних резерваціях шукати.
klug
 
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Повідомлення Додано: Пон 01 лис, 2021 18:35

  Bosstone написав:Акцию с грейсом до 92 дней не закрывали? Мне почему-то не открывается список категорий.

Появились категории:
Все для дому
Краса та здоров'я
Маркетплейси
Одяг, взуття та аксесуари
Спорт та фітнес
Bosstone
 
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