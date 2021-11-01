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Ощадбанк

Ощадбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Ощадбанк 2.4 5 507
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
30%
153
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
27%
139
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
21%
106
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
13%
64
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
9%
45
Всього голосів : 507
Повідомлення Додано: Вів 02 лис, 2021 13:04

В прошлом месяце кое кто здесь писал, что с ноября p2p переводы из ощада будут бесплатными в определённых рамках. Есть какие то сдвиги в этом отношении? В ИБ ничего не изменилось.
Порт
 
Повідомлень: 822
З нами з: 03.01.10
Подякував: 2 раз.
Подякували: 54 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 02 лис, 2021 13:12

Re: Ощадбанк

Порт написав:В прошлом месяце кое кто здесь писал, что с ноября p2p переводы из ощада будут бесплатными в определённых рамках. Есть какие то сдвиги в этом отношении? В ИБ ничего не изменилось.
Они уже бесплатны с 1 августа.
20 000 а месяц, на любые карты, кроме ощада(там безлим за ₴3).
В пакетах Моя Картка(депозитные)
vadymbanker
 
Повідомлень: 739
З нами з: 05.06.16
Подякував: 4 раз.
Подякували: 71 раз.
 
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