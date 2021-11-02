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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 02 лис, 2021 13:04
В прошлом месяце кое кто здесь писал, что с ноября p2p переводы из ощада будут бесплатными в определённых рамках. Есть какие то сдвиги в этом отношении? В ИБ ничего не изменилось.
Додано: Вів 02 лис, 2021 13:12
Re: Ощадбанк
Они уже бесплатны с 1 августа.
20 000 а месяц, на любые карты, кроме ощада(там безлим за ₴3).
В пакетах Моя Картка(депозитные)
Додано: Вів 02 лис, 2021 16:41
Re: Ощадбанк
Перевёл оповещения через ощадбота в телеграмм без проблем на ощад24 . Но как это работает пока не проверял.
Додано: Вів 02 лис, 2021 17:12
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