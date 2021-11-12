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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 02 лис, 2021 13:04
В прошлом месяце кое кто здесь писал, что с ноября p2p переводы из ощада будут бесплатными в определённых рамках. Есть какие то сдвиги в этом отношении? В ИБ ничего не изменилось.
Додано: Вів 02 лис, 2021 13:12
Re: Ощадбанк
Они уже бесплатны с 1 августа.
20 000 а месяц, на любые карты, кроме ощада(там безлим за ₴3).
В пакетах Моя Картка(депозитные)
Додано: Вів 02 лис, 2021 16:41
Re: Ощадбанк
Перевёл оповещения через ощадбота в телеграмм без проблем на ощад24 . Но как это работает пока не проверял.
Додано: Вів 02 лис, 2021 17:12
Додано: Вів 02 лис, 2021 18:35
Re: Ощадбанк
СМС при вході в Ощад24 приходить в телеграм?[/quote]
Нет. Должны приходить уведомления с приложения ощад 24. Но я ещё не проверял .
Бот ощада в телеграм нужен для подключения их.
Додано: П'ят 12 лис, 2021 17:34
в ощаде можно онлайн менять валюту или это пока только в кассу ногами?
Додано: П'ят 12 лис, 2021 17:37
Додано: П'ят 12 лис, 2021 17:40
Квесторе_поверніться
не нашел пока - или это нужно с гривневого счета сделать перевод на валютный и автоматом будет конвертация?
Додано: П'ят 12 лис, 2021 17:41
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