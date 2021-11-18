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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 18 лис, 2021 10:34
Re: Ощадбанк
50грн не повертають, то за стару 7-12 повертали. Чи вже щось змінилось?
Додано: П'ят 19 лис, 2021 00:44
Член правления Ощадбанка Алексей Волчков, отвечающий за корпоративный бизнес, был сегодня уволен (работал с марта).
Инсайдеры сообщают, что по инициативе Волчкова правление Ощада вынесло несколько кредитных решений, которые заинтересовали правоохранительные органы. В течение последних 10 месяцев (8 из них при Волчкове) банк заключил новые кредитные соглашения с крупными компаниями на сумму свыше 10 млрд грн,
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