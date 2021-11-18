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Ощадбанк

Ощадбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Ощадбанк 2.4 5 507
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
30%
154
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
27%
138
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
21%
106
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
13%
64
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
9%
45
Всього голосів : 507
Повідомлення Додано: Чет 18 лис, 2021 10:34

Re: Ощадбанк

50грн не повертають, то за стару 7-12 повертали. Чи вже щось змінилось?
chipmunk
 
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Повідомлення Додано: П'ят 19 лис, 2021 00:44

Член правления Ощадбанка Алексей Волчков, отвечающий за корпоративный бизнес, был сегодня уволен (работал с марта).

Инсайдеры сообщают, что по инициативе Волчкова правление Ощада вынесло несколько кредитных решений, которые заинтересовали правоохранительные органы. В течение последних 10 месяцев (8 из них при Волчкове) банк заключил новые кредитные соглашения с крупными компаниями на сумму свыше 10 млрд грн,
greenozon
 
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Повідомлення Додано: П'ят 19 лис, 2021 12:51

як цікаво! диму без вогню не буває

НБУ спіймав ощад на гарячому

https://minfin.com.ua/ua/2021/11/19/75663803/
greenozon
 
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Подякували: 983 раз.
 
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  #<1 ... 1853185418551856
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