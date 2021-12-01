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Ощадбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Ощадбанк 2.4 5 507
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
30%
154
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
27%
138
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
21%
106
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
13%
64
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
9%
45
Всього голосів : 507
Повідомлення Додано: Чет 18 лис, 2021 10:34

Re: Ощадбанк

50грн не повертають, то за стару 7-12 повертали. Чи вже щось змінилось?
chipmunk
 
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Повідомлення Додано: П'ят 19 лис, 2021 00:44

Член правления Ощадбанка Алексей Волчков, отвечающий за корпоративный бизнес, был сегодня уволен (работал с марта).

Инсайдеры сообщают, что по инициативе Волчкова правление Ощада вынесло несколько кредитных решений, которые заинтересовали правоохранительные органы. В течение последних 10 месяцев (8 из них при Волчкове) банк заключил новые кредитные соглашения с крупными компаниями на сумму свыше 10 млрд грн,
greenozon
 
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Повідомлення Додано: П'ят 19 лис, 2021 12:51

як цікаво! диму без вогню не буває

НБУ спіймав ощад на гарячому

https://minfin.com.ua/ua/2021/11/19/75663803/
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Сер 01 гру, 2021 21:43

Ощадбан не планує запускати програми кешбеку. По словах члена правління Антона Тютюна, це - "безперспективний напрямок"
:wink:
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Сер 01 гру, 2021 21:50

Re: Ощадбанк

Банк запустил новое мобильное приложение. Кто-то использует его?
MASolomko
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Повідомлення Додано: Сер 01 гру, 2021 21:51

  greenozon написав:Ощадбан не планує запускати програми кешбеку. По словах члена правління Антона Тютюна, це - "безперспективний напрямок"
:wink:

Антон даже и не подозревает шо в его банке больше года работает программа кэшбека "Звисно-бонус". Да не деньгами а фантиками, да не для всех карт, но она есть
Flamingo
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Повідомлення Додано: Сер 01 гру, 2021 22:45

  MASolomko написав:Банк запустил новое мобильное приложение. Кто-то использует его?

Я сегодня начал пользоваться ;)
Bosstone
 
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Повідомлення Додано: Сер 01 гру, 2021 22:48

  Flamingo написав:
  greenozon написав:Ощадбан не планує запускати програми кешбеку. По словах члена правління Антона Тютюна, це - "безперспективний напрямок"
:wink:

Антон даже и не подозревает шо в его банке больше года работает программа кэшбека "Звисно-бонус". Да не деньгами а фантиками, да не для всех карт, но она есть

Так он наверное говорит, что не планирует кэшбек по категориям. Хотя странно, зачем тогда было делать пробный шар с пролонгированным грейсом на отдельные категории.
Bosstone
 
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Повідомлення Додано: Сер 01 гру, 2021 23:08

  MASolomko написав:Банк запустил новое мобильное приложение. Кто-то использует его?

сьогодні презентували лише.
юзабіліті не дуже (IMHO)- все те саме, тільки з великими кнопками

федорів, впевнений, гарно заробив
Son of Sun
 
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