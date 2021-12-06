Додано: Пон 06 гру, 2021 19:50

mikos Сегодня в Ощаде спрашивала про карту киянина (НЕ льготную) Обслуживание 120 грн в год, изготовление 20 рабочих дней. Чтобы получить возможность ездить за 12 грн, нужно будет сразу оплатить 50 поездок, иначе этой ценой не воспользуешься. На мой вопрос, за какой период нужно выездить эти 50 поездок - ответили, что информация меняется каждый день, пока вроде что 50 поездок нужно будет выездить за месяц. То есть оплатив 600 грн (12грнх50поездок) и проехав за месяц скажем 20 раз, получаем стоимость 1 поездки 30 грн. Не выездил 50 поездок за месяц - деньги пропали, на следующий месяц нужно снова 600 грн оплатить. Смысл будет только тем, кто каждый день ездит туда-обратно. Остальным киевлянам, кто ездит нерегулярно, видимо предложат поездки за 20 грн. Пока что такую информацию озвучили. До конца отопительного сезона может еще все 20 раз переиграться