хрєнь - безаперечно!
історія не вантажиться, хробак на екрані набрид вже після 2-го запуску - постійно висить, шрифти для бабульок і дідусів призначені - максимально можливі
вау! - як можна було такий shit випустити без тестування і за такий бюджет
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 02 гру, 2021 10:58
хрєнь - безаперечно!
історія не вантажиться, хробак на екрані набрид вже після 2-го запуску - постійно висить, шрифти для бабульок і дідусів призначені - максимально можливі
вау! - як можна було такий shit випустити без тестування і за такий бюджет
Додано: Пон 06 гру, 2021 19:50
mikos Сегодня в Ощаде спрашивала про карту киянина (НЕ льготную) Обслуживание 120 грн в год, изготовление 20 рабочих дней. Чтобы получить возможность ездить за 12 грн, нужно будет сразу оплатить 50 поездок, иначе этой ценой не воспользуешься. На мой вопрос, за какой период нужно выездить эти 50 поездок - ответили, что информация меняется каждый день, пока вроде что 50 поездок нужно будет выездить за месяц. То есть оплатив 600 грн (12грнх50поездок) и проехав за месяц скажем 20 раз, получаем стоимость 1 поездки 30 грн. Не выездил 50 поездок за месяц - деньги пропали, на следующий месяц нужно снова 600 грн оплатить. Смысл будет только тем, кто каждый день ездит туда-обратно. Остальным киевлянам, кто ездит нерегулярно, видимо предложат поездки за 20 грн. Пока что такую информацию озвучили. До конца отопительного сезона может еще все 20 раз переиграться
Додано: Пон 06 гру, 2021 20:26
50 за месяц пока не верится, но ноухау ждать себя не заставит
скорее всего на нее перенесут льготный вариант сарткартных тарифов
Додано: Пон 06 гру, 2021 22:10
Re: Ощадбанк
Зачем ездить по 12, если всё ещё можно по 6,50 без всяких недокарт?
Додано: Пон 06 гру, 2021 23:26
Chicheva
не все лишь могут смотреть в будущее..
человек ищет пути отступления на то время, когда по 6,5 уже не поездишь
а сейчас можно и по 4 ездить, с аллой)
Додано: Вів 07 гру, 2021 01:20
Re: Ощадбанк
К сожалению, Алла возит только на метро, да и не по 4, а по 4,78. А если на то пошло, то вместе с Изей можно ездить нынче по 5,71, но на любом транспорте.
Но а если серьезно зачем искать пути, если отступать не от чего
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