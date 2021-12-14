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Ощадбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1854185518561857

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Ощадбанк 2.4 5 507
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
30%
154
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
27%
138
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
21%
106
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
13%
64
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
9%
45
Всього голосів : 507
Повідомлення Додано: Чет 02 гру, 2021 10:58

  stadtisch написав:Son of Sun Хрень какую-то сделали.Десять лет назад и то не было бы "Вау",как они пишут про это новое приложение. :(

хрєнь - безаперечно!
історія не вантажиться, хробак на екрані набрид вже після 2-го запуску - постійно висить, шрифти для бабульок і дідусів призначені - максимально можливі

вау! - як можна було такий shit випустити без тестування і за такий бюджет
Son of Sun
 
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Повідомлення Додано: Пон 06 гру, 2021 19:50

mikos Сегодня в Ощаде спрашивала про карту киянина (НЕ льготную) Обслуживание 120 грн в год, изготовление 20 рабочих дней. Чтобы получить возможность ездить за 12 грн, нужно будет сразу оплатить 50 поездок, иначе этой ценой не воспользуешься. На мой вопрос, за какой период нужно выездить эти 50 поездок - ответили, что информация меняется каждый день, пока вроде что 50 поездок нужно будет выездить за месяц. То есть оплатив 600 грн (12грнх50поездок) и проехав за месяц скажем 20 раз, получаем стоимость 1 поездки 30 грн. Не выездил 50 поездок за месяц - деньги пропали, на следующий месяц нужно снова 600 грн оплатить. Смысл будет только тем, кто каждый день ездит туда-обратно. Остальным киевлянам, кто ездит нерегулярно, видимо предложат поездки за 20 грн. Пока что такую информацию озвучили. До конца отопительного сезона может еще все 20 раз переиграться
iov
 
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Повідомлення Додано: Пон 06 гру, 2021 20:26

  iov написав:mikos Сегодня в Ощаде спрашивала про карту киянина (НЕ льготную) Обслуживание 120 грн в год, изготовление 20 рабочих дней. Чтобы получить возможность ездить за 12 грн, нужно будет сразу оплатить 50 поездок, иначе этой ценой не воспользуешься. На мой вопрос, за какой период нужно выездить эти 50 поездок - ответили, что информация меняется каждый день, пока вроде что 50 поездок нужно будет выездить за месяц. То есть оплатив 600 грн (12грнх50поездок) и проехав за месяц скажем 20 раз, получаем стоимость 1 поездки 30 грн. Не выездил 50 поездок за месяц - деньги пропали, на следующий месяц нужно снова 600 грн оплатить. Смысл будет только тем, кто каждый день ездит туда-обратно. Остальным киевлянам, кто ездит нерегулярно, видимо предложат поездки за 20 грн. Пока что такую информацию озвучили. До конца отопительного сезона может еще все 20 раз переиграться


50 за месяц пока не верится, но ноухау ждать себя не заставит
скорее всего на нее перенесут льготный вариант сарткартных тарифов
cohan
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Повідомлення Додано: Пон 06 гру, 2021 22:10

Re: Ощадбанк

iov написав:mikos Сегодня в Ощаде спрашивала про карту киянина (НЕ льготную) Обслуживание 120 грн в год, изготовление 20 рабочих дней. Чтобы получить возможность ездить за 12 грн, нужно будет сразу оплатить 50 поездок, иначе этой ценой не воспользуешься. На мой вопрос, за какой период нужно выездить эти 50 поездок - ответили, что информация меняется каждый день, пока вроде что 50 поездок нужно будет выездить за месяц. То есть оплатив 600 грн (12грнх50поездок) и проехав за месяц скажем 20 раз, получаем стоимость 1 поездки 30 грн. Не выездил 50 поездок за месяц - деньги пропали, на следующий месяц нужно снова 600 грн оплатить. Смысл будет только тем, кто каждый день ездит туда-обратно. Остальным киевлянам, кто ездит нерегулярно, видимо предложат поездки за 20 грн. Пока что такую информацию озвучили. До конца отопительного сезона может еще все 20 раз переиграться
Зачем ездить по 12, если всё ещё можно по 6,50 без всяких недокарт?
Chicheva
 
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Повідомлення Додано: Пон 06 гру, 2021 23:26

Chicheva
не все лишь могут смотреть в будущее..
человек ищет пути отступления на то время, когда по 6,5 уже не поездишь
а сейчас можно и по 4 ездить, с аллой)
Alex_ki
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Повідомлення Додано: Вів 07 гру, 2021 01:20

Re: Ощадбанк

Alex_ki написав:Chicheva
не все лишь могут смотреть в будущее..
человек ищет пути отступления на то время, когда по 6,5 уже не поездишь
а сейчас можно и по 4 ездить, с аллой)
К сожалению, Алла возит только на метро, да и не по 4, а по 4,78. А если на то пошло, то вместе с Изей можно ездить нынче по 5,71, но на любом транспорте.
Но а если серьезно зачем искать пути, если отступать не от чего
Chicheva
 
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Повідомлення Додано: П'ят 10 гру, 2021 22:48

  Chicheva написав:К сожалению, Алла возит только на метро, да и не по 4, а по 4,78.


Только сегодня зашел КБ за ноябрь, орехов насыпали и на налоги (чистая_сумма/0.805). Так что возит по 4 - что сейчас с Visa, что летом с MC. Последний КБ по акции метро от MC в октябре тоже зашел как чистые/0.805.
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Повідомлення Додано: Вів 14 гру, 2021 21:31

Re: Ощадбанк

Ощадбанк в мобильном приложении (даже в старом) завез оформление карты єПідтримка. Возможно, даже с выпуском в пластике.
MASolomko
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Повідомлення Додано: Сер 15 гру, 2021 00:39

  MASolomko написав:Ощадбанк в мобильном приложении (даже в старом) завез оформление карты єПідтримка. Возможно, даже с выпуском в пластике.

Що там заховав в тарифах цей дружній до пенсіонерів банк: платні СМСки, страховку, додатковий кредитний ліміт?
klug
 
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