Добрый день.
Подскажите, а существует какой-то способ вывода денег со карточного счета Мій Рахунок без комиссии кроме варианта идти в банк / к банкомату? Если тянуть через Моно / Альфа - будет комиссия?
Спасибо!
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Додано: Сер 29 гру, 2021 11:42
Добрый день.
Подскажите, а существует какой-то способ вывода денег со карточного счета Мій Рахунок без комиссии кроме варианта идти в банк / к банкомату? Если тянуть через Моно / Альфа - будет комиссия?
Спасибо!
Додано: Сер 29 гру, 2021 11:52
Додано: Сер 29 гру, 2021 12:00
Re: Ощадбанк
Есть, написал ему в личку.
Додано: Сер 29 гру, 2021 12:01
Re: Ощадбанк
Додано: Сер 29 гру, 2021 12:30
Re: Ощадбанк
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