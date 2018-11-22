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Как выбрать интернет-брокера?

Как выбрать интернет-брокера?
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Інтернет-трейдинг цінними паперами надає доступ до інформації фондових бірж, можливість торгівлі акціями в будь-якій точці світу.
  #<1 ... 5678
Повідомлення Додано: Вів 11 лип, 2017 16:20

oleg_volokitin forex как-то не сильно доверяю...
cubradford20
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Повідомлення Додано: Вів 08 січ, 2019 08:09

Re: Как выбрать интернет-брокера?

Я выбирала своего брокера через рейтинг Forexbrokery.net. Торгую с Амаркетс уже в течении года, никаких нареканий в торговле нет
fefelova
 
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Повідомлення Додано: Вів 22 січ, 2019 09:36

fefelova Я слышал об Амаркетс, брокер хороший, софт у них отличный.
mishavoinn4
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Повідомлення Додано: Сер 28 жов, 2020 22:13

Здравствуйте. Вроде эта тема подходит, не знаю где спросить. Подскажите пожалуйста интересует средне и долгосрочное инвестирование небольших сумм 1-3 года, для начала около 10-100 долларов, в достаточно надежные хорошо диверсифицированный фонды, облигации, надежные компании и т.д. с возможностью ежемесячной, или ежеквартальной выплаты доходов.
Нашёл пару украинских брокеров, но у них или высокий порог входа, или мало подходящих инструментов и часто довольно запутанная процедура оформление договора. К тому же большие издержки.
Вроде есть сайты, на которых играют на биржах. Но меня не интересуют спекуляции, хочется, пусть сравнительно небольшого, но надежного и стабильного дохода (около 10-15 % годовых). Альтернатива депозитам.
Ставки по депозитам сейчас падают, поэтому и задался такой целью. Нашёл ресурсы, на которых, насколько понял, простая регистрация, ничего не надо отправлять по обычной почте, работают по всему миру. Но, они вроде больше для спекулянтов.
Подскажите, есть ли надёжный ресурс, проверенные годами и различными пользователями, для мелких инвесторов не имеющие вышеперечисленных недостатков брокеров: сложного оформления, высоких тарифов, систематических издержек, высокого порога входа и т. д.. На русском, но не привязана к конкретной стране.
Смотрю в сторону alpari или RoboForex. Но опять же, не знаю есть ли там возможности для инвесторов. Да и побаиваюсь. В общем вопросов много…
romanbolgar
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