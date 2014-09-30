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Куда вкладывать деньги?

Куда вкладывать деньги?
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Якщо у вас є певна сума і ви хочете вкласти її в якийсь проект, або надати займ, Вам сюди!
  #<1 ... 9101112

Деньги должны работать! Каким образом?

Куда вкладывать деньги? 1.6 5 63
Вложения в инвестиционные фонды
43%
27
Традиционный механизм (недвижимость, драгметаллы, банковские депозиты)
54%
34
Инфляция и прочие экономические неприятности меня не беспокоят
3%
2
Всього голосів : 63
Повідомлення Додано: П'ят 18 тра, 2012 14:44

Re: Куда вкладывать деньги?

Ну я же просил...:) Шарлотанам и другим видам "трейдерства" - не предлогать:) Ищите себе жертв в других местах.
Михасик
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 тра, 2012 15:47

Если я правильно понял интересует доход в размере 1250$. Такой доход можно получать ежемесячно, инвестируя в один из проектов представленных на площадке компании Global UInvest Network всего 8500$
uomo
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Повідомлення Додано: П'ят 18 тра, 2012 21:48

Re: Куда вкладывать деньги?

uomo - вы совершенно не правильно поняли. Прочтите мои условия.
Михасик
 
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Повідомлення Додано: Пон 20 тра, 2024 18:12

Запрошуємо до обговорення:

На інвестування впливає три важливих показники — експерт

Шановні форумчани! А якими способами збільшення капіталу користуєтеся Ви? Ваш досвід та поради також будуть корисними для інших читачів.
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