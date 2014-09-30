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Якщо у вас є певна сума і ви хочете вкласти її в якийсь проект, або надати займ, Вам сюди!
Додано: П'ят 18 тра, 2012 14:44
Re: Куда вкладывать деньги?
Ну я же просил... Шарлотанам и другим видам "трейдерства" - не предлогать:) Ищите себе жертв в других местах.
Додано: П'ят 18 тра, 2012 15:47
Если я правильно понял интересует доход в размере 1250$. Такой доход можно получать ежемесячно, инвестируя в один из проектов представленных на площадке компании Global UInvest Network всего 8500$
Додано: П'ят 18 тра, 2012 21:48
Re: Куда вкладывать деньги?
uomo - вы совершенно не правильно поняли. Прочтите мои условия.
Додано: Пон 20 тра, 2024 18:12
Запрошуємо до обговорення:
На інвестування впливає три важливих показники — експерт
Шановні форумчани! А якими способами збільшення капіталу користуєтеся Ви? Ваш досвід та поради також будуть корисними для інших читачів.
Додано: Пон 27 тра, 2024 16:38
Re: Куда вкладывать деньги?
Как вариант для вложения денег - Binance Earn. Стоит ли играться с этим?
Додано: Суб 10 сер, 2024 15:44
Re: Куда вкладывать деньги?
Ну як варіант непогано, але в цьому потрібно розбиратися, краще знайти щось з потижневою дохідністю,або помісячною
Додано: Суб 10 сер, 2024 15:46
Re: Куда вкладывать деньги?
Ну а ще краще дайте комусь на інвестиції під відсоток, якщо цікаво є декілька варіантів з потижневим доходом
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