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Куда вкладывать деньги?

Куда вкладывать деньги?
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Якщо у вас є певна сума і ви хочете вкласти її в якийсь проект, або надати займ, Вам сюди!
  #<1 ... 9101112

Деньги должны работать! Каким образом?

Куда вкладывать деньги? 1.6 5 64
Вложения в инвестиционные фонды
44%
28
Традиционный механизм (недвижимость, драгметаллы, банковские депозиты)
53%
34
Инфляция и прочие экономические неприятности меня не беспокоят
3%
2
Всього голосів : 64
Повідомлення Додано: П'ят 18 тра, 2012 14:44

Re: Куда вкладывать деньги?

Ну я же просил...:) Шарлотанам и другим видам "трейдерства" - не предлогать:) Ищите себе жертв в других местах.
Михасик
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 тра, 2012 15:47

Если я правильно понял интересует доход в размере 1250$. Такой доход можно получать ежемесячно, инвестируя в один из проектов представленных на площадке компании Global UInvest Network всего 8500$
uomo
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Повідомлення Додано: П'ят 18 тра, 2012 21:48

Re: Куда вкладывать деньги?

uomo - вы совершенно не правильно поняли. Прочтите мои условия.
Михасик
 
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Повідомлення Додано: Пон 20 тра, 2024 18:12

Запрошуємо до обговорення:

На інвестування впливає три важливих показники — експерт

Шановні форумчани! А якими способами збільшення капіталу користуєтеся Ви? Ваш досвід та поради також будуть корисними для інших читачів.
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Повідомлення Додано: Пон 27 тра, 2024 16:38

Re: Куда вкладывать деньги?

Как вариант для вложения денег - Binance Earn. Стоит ли играться с этим?
Andrey2512
 
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Повідомлення Додано: Суб 10 сер, 2024 15:44

Re: Куда вкладывать деньги?

Ну як варіант непогано, але в цьому потрібно розбиратися, краще знайти щось з потижневою дохідністю,або помісячною
vitaliy_marckanych
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Повідомлення Додано: Суб 10 сер, 2024 15:46

Re: Куда вкладывать деньги?

Ну а ще краще дайте комусь на інвестиції під відсоток, якщо цікаво є декілька варіантів з потижневим доходом
vitaliy_marckanych
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Повідомлення Додано: Суб 10 сер, 2024 18:46

Моя порада: ніколи не віддавайте свої гроші "інвесторам", бо в 90-100% випадків грошей більше не побачите рано чи пізно
Visky
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1
Повідомлення Додано: Суб 10 сер, 2024 19:08

Re: Куда вкладывать деньги?

Тут все залежить від суми і яким способом це робиться, якщо по договору позики то віддасть в будь-якому випадку
vitaliy_marckanych
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