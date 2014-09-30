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Куда вкладывать деньги?

Куда вкладывать деньги?
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Якщо у вас є певна сума і ви хочете вкласти її в якийсь проект, або надати займ, Вам сюди!
  #<1 ... 10111213

Деньги должны работать! Каким образом?

Куда вкладывать деньги? 1.6 5 64
Вложения в инвестиционные фонды
44%
28
Традиционный механизм (недвижимость, драгметаллы, банковские депозиты)
53%
34
Инфляция и прочие экономические неприятности меня не беспокоят
3%
2
Всього голосів : 64
Повідомлення Додано: Суб 10 сер, 2024 20:27

  Visky написав:Моя порада: ніколи не віддавайте свої гроші "інвесторам", бо в 90-100% випадків грошей більше не побачите рано чи пізно

Це точно
Investor_K
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Повідомлення Додано: Суб 10 сер, 2024 20:28

  Investor_K написав:
  Visky написав:Моя порада: ніколи не віддавайте свої гроші "інвесторам", бо в 90-100% випадків грошей більше не побачите рано чи пізно

Це точно

а вам можно?)
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Повідомлення Додано: Суб 10 сер, 2024 20:30

Re: Куда вкладывать деньги?

Мені так
Investor_K
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Повідомлень: 9948
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  #<1 ... 10111213
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