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А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1478147914801481>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.4 5 183
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
14%
26
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
10%
19
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
36
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
36%
66
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
20%
36
Всього голосів : 183
Повідомлення Додано: П'ят 27 гру, 2019 21:46

  greenozon написав:klug
цікавий дивний звір
але там нема згадок за ПБ, АБ..

Сіамські близнюки нічого принципово нового не винайшли. Так само працює партизанська стежка до сусідок. Чи може ви запитуєте, як саме технічно ПБ повідомляє АБ, що прийшли гроші: протокол, перетин жили кабеля?
Клуб анонімних диванних аналітиків.
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Повідомлення Додано: Суб 28 гру, 2019 13:24

информирую клиентов данного говнобанка, что неадекватность финмона тут зашкаливает .. такое себе не позволял даже Барсук и Аполлоныч.

Зображення
Зображення
Зображення

и это при том, что насчет в теч месяца поступило менее 150 к безналичных денег с моих других счетов СЭПОм (не п2п, не тумба, не наличка - четко идентифицированные платежи безналом).
Счета заблокировали.
А почитайте письмо? Это вообще шедевр. У неподготовлденного человека инфаркт мог бы быть от его прочтения.
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IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Суб 28 гру, 2019 13:28

Імпрі терорист?
збирає бабки на ядерну бомбу
:mrgreen:
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Суб 28 гру, 2019 13:35

  IMPRINTER написав:информирую клиентов данного говнобанка, что неадекватность финмона тут зашкаливает .. такое себе не позволял даже Барсук и Аполлоныч.

Зображення
Зображення
Зображення

и это при том, что насчет в теч месяца поступило менее 150 к безналичных денег с моих других счетов СЭПОм (не п2п, не тумба, не наличка - четко идентифицированные платежи безналом).
Счета заблокировали.
А почитайте письмо? Это вообще шедевр. У неподготовлденного человека инфаркт мог бы быть от его прочтения.

Красавы :mrgreen:
Особенно шедеврально - если ваши контрагенты фигуранты уголовного дела, дать пояснения по сути уголовного дела :lol:
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    на https://minfin.com.ua/deposits/bonus/
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Повідомлення Додано: Суб 28 гру, 2019 13:36

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а куда планируете потратить бабки?
что написать? хочу купить анальный вибратор?
или типа планирую купить:
- мясо, 2,3 кг
- крупа гречневая - 1,8 кг
и так пунктов 500 ?
при***

такого маразматического письма еще не видел .. это шедевр
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IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Суб 28 гру, 2019 13:37

IMPRINTER, а шо тут пояснювати. Власні заощадження для участі в аХції Зимовий запас переказані в банку.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Суб 28 гру, 2019 13:40

  Квесторе_поверніться написав:IMPRINTER, а шо тут пояснювати. Власні заощадження для участі в аХції Зимовий запас переказані в банку.


я все понимаю - но лок счета это крайняя мера - а тут копеечные суммы и на 100% идентифицированны и безнал .. ну если при*** полные - ладно напишите свое говнописьмо и спросите .. но лок счета это как понимать?
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IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Суб 28 гру, 2019 13:45

  IMPRINTER написав:
  Квесторе_поверніться написав:IMPRINTER, а шо тут пояснювати. Власні заощадження для участі в аХції Зимовий запас переказані в банку.


я все понимаю - но лок счета это крайняя мера - а тут копеечные суммы и на 100% идентифицированны и безнал .. ну если при*** полные - ладно напишите свое говнописьмо и спросите .. но лок счета это как понимать?

Я вышел из этого банка полностью два года назад.
Я три дня не мог отправить по сэпу жалкие 100 тыщ грн с окончившегося депозита.
Какие сказки мне только не рассказывали, в итоге пришлось как последнему аленю - обуть кеды, взять авоську и тупо переложить деньги в другой банк наличкой. :evil:
Так что отмороженность их финмониторинга меня не удивляет
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    на https://minfin.com.ua/deposits/bonus/
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Повідомлення Додано: Суб 28 гру, 2019 13:46

  IMPRINTER написав:информирую клиентов данного говнобанка, что неадекватность финмона тут зашкаливает ..

Просто жесть. Кроме заходов сепом не делали чего-нибудь выглядящего "подозрительным" для неадекватных людей?
Не хочется с таким столкнуться
Smitten
 
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Повідомлення Додано: Суб 28 гру, 2019 13:46

Квесторе_поверніться

вот недавно Эксим тоже присылал письмо - дажэе не присылал - просто кура позвонила попросила написать пояснения - но никто ж при этом не лочил - написал - всё всех устроило ... но в этом же а-дерьме надо сначала залочить, а потом спрашивать - при чем что тут отвечать? разуй глаза и прочти от кого пришли деньги и что написанов назначении платежа?
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IMPRINTER
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