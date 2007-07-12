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А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 07 сер, 2020 10:14
Striker
СЭП и p2p - совершенно разные вещи. Думаю, что с первым проблем быть не должно.
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Vorlon
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Додано: П'ят 07 сер, 2020 11:12
Striker написав:Искатель
Блин, я сегодня планирую отправить свою зарплату с Привата СЭПом на А-Банк, дальше СЭП на Моно. Теперь как-то стрёмно стало.
Читал Вас на другой ветке. Заведите карду Конкорда, и вопрос вывода из Привата снимется раз и навсегда.
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Искатель
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Додано: П'ят 07 сер, 2020 11:14
Vorlon написав:Striker
СЭП и p2p - совершенно разные вещи. Думаю, что с первым проблем быть не должно.
Тоже так думаю, но... зачем так сложно? Конкорд рулит.
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Искатель
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Додано: П'ят 07 сер, 2020 11:20
Или "спорт". С привата доходит мгновенно. А на конкорд минут 20
Украина - богатая страна!
ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты от 100грн по карте
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Вкладчик1234
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Додано: П'ят 07 сер, 2020 11:32
Вкладчик1234 написав:
А на конкорд минут 20
21 хвилина.
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Додано: П'ят 07 сер, 2020 11:42
Искатель написав:
Заведите карду Конкорда, и вопрос вывода из Привата снимется раз и навсегда.
Кидаю СЭП на One карту, через 20 минут приходит, потом р2р на Моно?
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- +50/100 грн КОКО Кард | Forward Bank - lx4.me/c/vpS6teus
- +50 грн monobank | Universal Bank - monobank.ua/r/zycvLb
- +50 грн Зелена | А-Банк - a-bank.com.ua/t?a=6B8LM94GOQX0
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Striker
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Додано: П'ят 07 сер, 2020 11:55
Striker написав:
Кидаю СЭП на One карту
Я виртуальной пользуюсь, а потом тяну на моно. Правда, крупные суммы не гонял, под 10к только.
- https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн > monobank (кешбэк, 10% на остаток)
- http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5+80,5 грн > деб./кред. КОКО Форвард (кешбэк, 10/12/15% на остаток)
- https://tinyurl.com/y87fcew8 - 55 грн > Sportbank (кешбэк)
- https://tinyurl.com/y9fv8o9w - 50 грн > А-Банк (кешбэк, 5% на остаток)
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ingtrans
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Додано: П'ят 07 сер, 2020 12:08
ingtrans написав: Striker написав:
Кидаю СЭП на One карту
Я виртуальной пользуюсь, а потом тяну на моно. Правда, крупные суммы не гонял, под 10к только.
Виртуальная это та же One карта, только без лимита. Поправьте, если ошибаюсь. С блокировками тут есть проблемы? До 10к можно спокойно бросать?
Отримай бонус за оформлення картки:
- +50/100 грн КОКО Кард | Forward Bank - lx4.me/c/vpS6teus
- +50 грн monobank | Universal Bank - monobank.ua/r/zycvLb
- +50 грн Зелена | А-Банк - a-bank.com.ua/t?a=6B8LM94GOQX0
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Striker
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Додано: П'ят 07 сер, 2020 13:15
Vorlon написав:Striker
СЭП и p2p - совершенно разные вещи. Думаю, что с первым проблем быть не должно.
СЕП тут ходить не менш дивними шляхами: внутрішня платіжка на транзитний А-Банки з додаванням сміття у поле призначення, далі якась їх внутрішня магія. Відпраник і отримувач аналогічно А-Банки. На квитанцію страшно дивитися. Правда поки усе доходило. Я б ставив на те, що Р2Р мав би працювати більш передбачувано, але от як вийшло...
Клуб анонімних диванних аналітиків.
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Додано: П'ят 07 сер, 2020 13:23
так п2п с зеленой платный, зачем вообще его трогать
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