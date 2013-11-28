Ідеї: портфель

user412 написав:Я очікую як касація пройде по справі № 910/13331/23, якщо підсумкове рішення буде на користь позивачів буду подавати до суду.
глянув щойно що там по цій справі - розгляд на 21.07.2025 (вчора)... тобто з постанови по касації (06.02.2025) вже прошло майже півроку... такими темпами ще півроку і можливо дізнаємось що там вирішить суд
user412 написав:Я очікую як касація пройде по справі № 910/13331/23, якщо підсумкове рішення буде на користь позивачів буду подавати до суду.
глянув щойно що там по цій справі - розгляд на 21.07.2025 (вчора)... тобто з постанови по касації (06.02.2025) вже прошло майже півроку... такими темпами ще півроку і можливо дізнаємось що там вирішить суд
ПОВІДОМЛЯЄ:
1. ОСОБА_1 , як позивача-1 у справі, про оголошення перерви в судовому засіданні до 15.09.25 о 15:30 год.