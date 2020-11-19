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Українська Страхова Група
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Народний рейтинг страхових компаній, що діють в Україні. Відгуки клієнтів про діяльність українських страхових компаній. Вислови свою думку про рівень обслуговування в українських страхових компаніях.
Додано: Пон 29 тра, 2017 14:46
Что обсуждают в теме УСГ:
kie2837:
Я проиграл суд, т.к. не заказал свою независимую экспертизу САМ. Судьи не заинтересованные в Вашей защите и некомпетентные. И не предложат вам путь как выиграть, суд будет тянуться, а в конце, просто объявят решение.
CostaS:
Судья не может принимать чью-то сторону, рассказывать, как поступать... мол, пойдите туда-то, сделайте то-то, а тут напишите это... и тогда будет...
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Додано: Чет 22 лют, 2018 13:45
Не виконують умови власних договорів, по програмі VIP!
Конкретний приклад, в мене вперше знайшли хворобу Крона, в мінімальній стадії, це таке захворювання яке лікується прибл. 6 міс. Страхова одразу кваліфікувала це як "хронічна хвороба в стані ремісії", що це нібито це бонусний пункт і покриють тільки місяць. Але по факту, в мене загострення(так як з'явились нові симптоми, погіршився стан), і є пункт в договорі який саме загострення покриває повністю. Але "спеціалісти" одразу "правильно"(для них) кваліфікували це, і відхрестились від подальних виплат. Отака страхова! Бережіть своє здоров'я, уважно читаючи і розбираючись в договорах. Номер полісу 95636.
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Додано: Нед 03 лют, 2019 12:28
Врач-координатор парит в первую очередь вариант где нужно доплатить х2 от того что покрывает страховка, на просьбу найти вариант где будет покрыто полностью активно трет "будет очень далеко и очень поздно". Потом видимо специально договаривается с самой ужасной клиникой на 3 часа ночи.
Мы платим за страховку чтобы нам могли напарить сверху платные услуги - большое спасибо украинская страховая группа.
0501683314
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Додано: П'ят 19 кві, 2019 15:17
У меня полис автогражданки в УСГ. Полис сегодня заканчивается, хочу узнать, сколько стоит оформить новый. Набираю по почереди оба телефона, которые значатся в шапке полиса. Результат один и тот же: "Ваш дзвінок дуже важливий для нас. Дочекайтесь з'єднання з оператором" - и длинные гудки. Интересно, при страховом случае тоже вот так? Набираюсь наглости и звоню на их горячую линию при ДТП, через дежурного врача и еще четыре последовательных соединения "со специалистом" и "с отделом страхования" - опять выхожу на длинные гудки. Вот такое отношение к клиенту. Выводы делайте сами. Но я в этой компании больше страховаться не буду.
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furioso
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Додано: Чет 07 лип, 2022 09:48
Не подскажете, можно оформить полис туристического страхования, если я за границей?
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Додано: Нед 17 лип, 2022 08:14
Усім привіт, можу сказати що обслуговування у цій страховій хороше, сервіс нормальний, персонал привітний - все швидко і гарно!
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laRin
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Додано: П'ят 19 сер, 2022 16:07
мені подобаться ця страхова. з тобою спілкуються як з людиною. рекомендую медичне страхування тут, дуже лояльний підхід і таке рідко де зустрічається
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Додано: Чет 25 сер, 2022 09:56
чи можна в вашій компанії застрахувати майно (авто і квартиру)?
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Гуд
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Додано: П'ят 02 вер, 2022 10:06
а чи є можливість купити зелену карту лише для однієї країни в єс? навіщо мені платити за всі, якщо мені потрібно тільки в Польщі і нікуди більше не збираюсь?
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Americano
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Додано: Пон 19 вер, 2022 09:40
laRin написав:
Усім привіт, можу сказати що обслуговування у цій страховій хороше, сервіс нормальний, персонал привітний - все швидко і гарно!
персонал привітний це так, і впринцепі все до моменту настання страхового випадку норм., але далі є питання до страхової...., і ціни не самі приємні
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бульбуль
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