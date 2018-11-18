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Карти-"депозитки"
з підвищеною % ставкою

Карти-"депозитки" з підвищеною % ставкою
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Питання, що пов'язані з банківськими картками
  #<1 ... 103104105106
Повідомлення Додано: Нед 18 чер, 2023 17:54

  SILVER_UA написав:Свободные депозиты нынче не в тренде ?

Заначка, Рюкзак по 10%
Швидкий 10% у вечнонационализируемой Алки :mrgreen:
А из карт-депозиток мне UnexSmart (есть вирта через Дию) нравится с 5% (8% от 100К) на остаток. Да и ИБ пока шаровой.

ПС. Советую поглядывать на https://t.me/tabfinance, там дето раз в мес обновляєтся Актуальна порівняльна таблиця з депозитами з «вільним» рухом
Amethyst
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Те, за що нагинає НБУ і не може бути у тренді, хіба з відчаю.
klug
 
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