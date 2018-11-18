Карти-"депозитки" з підвищеною % ставкою

Заначка, Рюкзак по 10%
Швидкий 10% у вечнонационализируемой Алки
А из карт-депозиток мне UnexSmart (есть вирта через Дию) нравится с 5% (8% от 100К) на остаток. Да и ИБ пока шаровой.
ПС. Советую поглядывать на
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Питання, що пов'язані з банківськими картками
Додано: Нед 18 чер, 2023 17:54
Заначка, Рюкзак по 10%
Швидкий 10% у вечнонационализируемой Алки
А из карт-депозиток мне UnexSmart (есть вирта через Дию) нравится с 5% (8% от 100К) на остаток. Да и ИБ пока шаровой.
ПС. Советую поглядывать на
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