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Платіжні карти в гривні, вигідні у використанні закодоном
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Питання, що пов'язані з банківськими картками
Додано: Нед 18 лис, 2018 16:35
Стало цікаво, чи є гривневі карти, які не мають комісію за конвертацію при розрахунках в інших валютах? В ідеалі - курс МПС +0%.
Ще одна вимога, щоб на вхід безготівкою не бралась комісія.
В тих, якими користувався, була комісія, в деяких вона компенсувалась кешбеком (монобанк).
Який ваш досвід і ідеї?
Востаннє редагувалось Son of Sun
в Нед 18 лис, 2018 22:27, всього редагувалось 1 раз.
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Son of Sun
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Додано: Нед 18 лис, 2018 22:22
monobank, ПриватБанк, Альфа-Банк...
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MASolomko
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Додано: Нед 18 лис, 2018 22:27
MASolomko написав:
monobank, ПриватБанк, Альфа-Банк...
У них у всех есть комис за конвертацию (кроме аллыной Максимки).
Моня интересен, если есть КБ по тратам, перекрывающий конвертацию, хотя после последних нововведений по курсообразованию неясно, что там будет за курс рисоваться.
Через неделю проверю, отпишусь.
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Son of Sun
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Додано: Сер 19 гру, 2018 12:52
Son of Sun проверили ?
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nosmoking_nodrugs
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Додано: Сер 19 гру, 2018 17:21
nosmoking_nodrugs написав:Son of Sun
проверили ?
Из имевшихся наиболее выгодными в курсе конвертации получились карты привата (МС) и мони покупка обошлась в 7.74 грн., потом Укрсиба (МС) - 7.81грн., потом Ощада (МС) - 7.83грн.
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Son of Sun
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