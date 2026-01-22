RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Архіви
/
Будівельник завжди правий
/
Тенденции стоимости
строительных материалов

Тенденции стоимости строительных материалов
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Авторська тема користувача budivelnik. Форум Будівельник завжди правий на Finance.UA. Ринок будівництва і будівельних матеріалів, обговорення зміни цін на ринку житла. Аналітичні дані, прогнози і тенденції, вартість будівельних матеріалів.
Повідомлення Додано: Нед 28 бер, 2010 21:06

Тенденции стоимости строительных материалов

Вот народ собрался и решил денежку кинуть на продвижение и популяризацию проката а что мы?
В конце прошлой недели прошла конференция в Москве на тему '' Оцинкованный и окрашенный прокат: тенденции производства и потребления – 2010 '' было озвучено множество интересных рассуждений на данную тему и были высказаны мнения о возможных перспективах и тенденциях.
Представитель отдела сбыта крупнейшего металлургического комбината констатировал факт снижения рынка российского проката на семьсот тысяч тонн. В то же время импортный прокат упал на триста тридцать тысяч тонн. Представители комбината заметили, что снижение импорта меньше валового прироста выпуска российских металлургических комбинатов. К примеру, в прошлом году прирост составил по выпуску оцинкованного проката около четыреста тысяч тонн и оцинкованного проката с полимерным покрытием около двухсот тысяч тонн.
Наблюдается изменение структуры востребованных покрытых сталей. Более востребованный с меньшей толщиной проката. Основная причина- уменьшение потребности на профнастил. В целях удешевления уменьшается цинковое покрытие, до половины покупаемого проката имеет толщину меньше 120 грамм/ кв.м.
Представитель Минпромторговли РФ заметила, что прошлый год рынок стали был одним из самых провальных как по потреблению, так и по производству. Комбинаты понемногу начинают наращивать производство и продолжают реализацию инвестиционных программ для достойной конкуренции после окончания кризиса.
Будущее российского рынка выглядит неплохо благодаря как развитию автопрома в доле, в которой много оцинкованного и окрашенного проката. Но в, то, же время строительные объекты с участием государства позволит выйти со временем на уровень соизмеримый европейской инфраструктуры. На основе этого можно сказать, что мощности по производству оцинкованного и крашеного проката будут расти. Наличие современных заменителей должно заставить производителей оцинкованного и крашеного металла провести увеличение рекламы данной продукции.
Разговор на конференции также коснулся и о тенденциях развития оцинкованного и крашеного металла. Было сказано, что сегодня развитие идет по пути понимания потребностей потребителя и его ожиданиях от производителей. Сейчас все компании не просто ждут клиента, а готовится к приходу клиента и всегда находят, что интересного ему предложить.
Определены свежие тренды в сфере потребления продукции из оцинкованной стали:
- Простая приевшаяся большинству потребителей цветовая гамма РАЛ перейдет на новые цветовые решения для новых современных видов покрытия.
- Ожидается серьезный прорыв в секторе производства зданий из ЛСТК и именно этого год проявит эти тенденции.
- Многие из производителей зданий ЛСТК и ЛМК начнут сами заниматься типизацией своей продукции.
- За следующие три года некоторые грамотные производители ЛМК и ЛСТК поменяют свои взгляды на систему продажи собственной продукции.
- За следующие два года ассортимент продукции большинства компаний поменяется в сторону системных решений.
Появится три новые кровельные системы, причем новым будет не внешний вид как металлочерепицы, фальцевой карты или профилированного листа, несмотря на их совершенствование. Новое это полностью обработанное конструктивное кровельное решение с применением стропильной конструкции, прогонов, а также продукты компенсационного крепления самого кровельного покрытия. В него также входят дымоходы и вентиляционные проходы и как мансардные и зенитные окна. Сейчас уже предлагаются три- четыре типа таких кровельных систем. Благодаря таким кровельным системным решениям клиент обратит свое внимание в пользу таких компаний предлагающих универсальное решение.
А кровельные покрытия, следуя дальнейшему поиску и внедрением инновации новейших видов профилированного листа и металлочерепицы применяя все более скрытые крепления и менее капиталоемкие изделия для профлиста. Возможно, кто-то обратит внимание и несколько компаний начнут производство распространенных видов профнастила в мире для сталебетонных перекрытий.
- Производители поставщики перейдут к более массовому производству комплектации для кровель и фасадов, что приведет к улучшению качества и соответственно победе в борьбе за клиента.
В дальнейшем на конференции было высказано мнение о координации популяризации стальной продукции. Принято решение переработчиками стали с покрытием создать программу для поощрения использования оцинкованных и крашеных сталей во многих отраслях промышленности России. В этой программе будут участвовать ведущие комбинаты производители стали и цинка, а также союз поставщиков продукции.
http://pokrivelniymir.net/publ/tendenci ... /27-1-0-59
vladislavlvov
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2451
З нами з: 02.03.07
Подякував: 139 раз.
Подякували: 455 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Сер 28 кві, 2010 00:17

Металлургия показывает восстановление. Факторы и возможные тенденции 2010.
Мировой рынок металла постепенно восстанавливается и это фактор позволяет расшить мощности. Исходя из этого, многие металлургические компании не собираются разрабатывать новые проекты, а начинают разрабатывать прошлые проекты, которые были отложены два года назад.
Японские компании возвращаются к проектам двухлетней давности по производству металлургического комплекса SULB, а в Арабских Эмиратах возобновляются планы по постройке металлургического завода на 1 миллион тонн в год.
Арсерол Миттал также возобновляет свои проекты. Основное направление развития выбрано на бразильском направлении, где заводы корпорации получат кредит на сто тридцать миллионов для увеличения производительности. В планах разработка законсервированного проекта в Мексике.
Но все, же многие компании, в том числе и Nippon Steel планирует увеличивать производительность, а не наращивать новые мощности. И только компания из Бразилии Ferrous Resources планирует строительство нового металлургического завода объемом 3.5 миллионов тонн с совокупной стоимостью почти пять миллиардов долларов.
Основным показателем возможной тенденции роста цен на металл является динамика железной руды. А ее стоимость выросла почти на девяносто процентов с начала года.
Исходя из этого, производители металла подымают цены дальше.
Отмена существующей около сорока лет системы, по которой происходили гармоничные ежегодные контракты по руде между лидерами рынка, негативно влияет на металлургические комбинаты. Исходя их этого цена на руду бедует устанавливаться поквартально и существует большая вероятность того что в третьем квартале этого года цены достигнут нового максимума.
Таким образом рассчитывать на то, что цены на металл начнут снижение не приходиться. А по прогнозам аналитиков цена металла в ближайшие пару месяцев будет находиться в боковом тренде и с новым долгосрочным ростом в третьем квартале 2010 года.
http://pokrivelniymir.net/
vladislavlvov
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2451
З нами з: 02.03.07
Подякував: 139 раз.
Подякували: 455 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Вів 17 сер, 2010 16:48

vladislavlvov написав:Металлургия показывает восстановление. Факторы и возможные тенденции 2010.
Мировой рынок металла постепенно восстанавливается и это фактор позволяет расшить мощности. Исходя из этого, многие металлургические компании не собираются разрабатывать новые проекты, а начинают разрабатывать прошлые проекты, которые были отложены два года назад.
Японские компании возвращаются к проектам двухлетней давности по производству металлургического комплекса SULB, а в Арабских Эмиратах возобновляются планы по постройке металлургического завода на 1 миллион тонн в год.
Арсерол Миттал также возобновляет свои проекты. Основное направление развития выбрано на бразильском направлении, где заводы корпорации получат кредит на сто тридцать миллионов для увеличения производительности. В планах разработка законсервированного проекта в Мексике.
Но все, же многие компании, в том числе и Nippon Steel планирует увеличивать производительность, а не наращивать новые мощности. И только компания из Бразилии Ferrous Resources планирует строительство нового металлургического завода объемом 3.5 миллионов тонн с совокупной стоимостью почти пять миллиардов долларов.
Основным показателем возможной тенденции роста цен на металл является динамика железной руды. А ее стоимость выросла почти на девяносто процентов с начала года.
Исходя из этого, производители металла подымают цены дальше.
Отмена существующей около сорока лет системы, по которой происходили гармоничные ежегодные контракты по руде между лидерами рынка, негативно влияет на металлургические комбинаты. Исходя их этого цена на руду бедует устанавливаться поквартально и существует большая вероятность того что в третьем квартале этого года цены достигнут нового максимума.
Таким образом рассчитывать на то, что цены на металл начнут снижение не приходиться. А по прогнозам аналитиков цена металла в ближайшие пару месяцев будет находиться в боковом тренде и с новым долгосрочным ростом в третьем квартале 2010 года.
http://pokrivelniymir.net/


и при всем этом мы как страна отстаем. нас все больше обставляют те же китайцы...(
Vasilisa.P
 
 
 
Повідомлення Додано: Чет 22 січ, 2026 11:52

  Vasilisa.P написав:
vladislavlvov написав:Металлургия показывает восстановление. Факторы и возможные тенденции 2010.
Мировой рынок металла постепенно восстанавливается и это фактор позволяет расшить мощности. Исходя из этого, многие металлургические компании не собираются разрабатывать новые проекты, а начинают разрабатывать прошлые проекты, которые были отложены два года назад.
Японские компании возвращаются к проектам двухлетней давности по производству металлургического комплекса SULB, а в Арабских Эмиратах возобновляются планы по постройке металлургического завода на 1 миллион тонн в год.
Арсерол Миттал также возобновляет свои проекты. Основное направление развития выбрано на бразильском направлении, где заводы корпорации получат кредит на сто тридцать миллионов для увеличения производительности. В планах разработка законсервированного проекта в Мексике.
Но все, же многие компании, в том числе и Nippon Steel планирует увеличивать производительность, а не наращивать новые мощности. И только компания из Бразилии Ferrous Resources планирует строительство нового металлургического завода объемом 3.5 миллионов тонн с совокупной стоимостью почти пять миллиардов долларов.
Основным показателем возможной тенденции роста цен на металл является динамика железной руды. А ее стоимость выросла почти на девяносто процентов с начала года.
Исходя из этого, производители металла подымают цены дальше.
Отмена существующей около сорока лет системы, по которой происходили гармоничные ежегодные контракты по руде между лидерами рынка, негативно влияет на металлургические комбинаты. Исходя их этого цена на руду бедует устанавливаться поквартально и существует большая вероятность того что в третьем квартале этого года цены достигнут нового максимума.
Таким образом рассчитывать на то, что цены на металл начнут снижение не приходиться. А по прогнозам аналитиков цена металла в ближайшие пару месяцев будет находиться в боковом тренде и с новым долгосрочным ростом в третьем квартале 2010 года.
http://pokrivelniymir.net/


и при всем этом мы как страна отстаем. нас все больше обставляют те же китайцы...(
Хоча в нас дуже великі запаси металу (( це все печально
Тривіта
 
Повідомлень: 1
З нами з: 22.01.26
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
 
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератор: Ірина_

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ринок ОВДП (10603)
22.01.2026 13:09
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.