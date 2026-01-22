Тенденции стоимости строительных материалов

Вот народ собрался и решил денежку кинуть на продвижение и популяризацию проката а что мы?
В конце прошлой недели прошла конференция в Москве на тему '' Оцинкованный и окрашенный прокат: тенденции производства и потребления – 2010 '' было озвучено множество интересных рассуждений на данную тему и были высказаны мнения о возможных перспективах и тенденциях.
Представитель отдела сбыта крупнейшего металлургического комбината констатировал факт снижения рынка российского проката на семьсот тысяч тонн. В то же время импортный прокат упал на триста тридцать тысяч тонн. Представители комбината заметили, что снижение импорта меньше валового прироста выпуска российских металлургических комбинатов. К примеру, в прошлом году прирост составил по выпуску оцинкованного проката около четыреста тысяч тонн и оцинкованного проката с полимерным покрытием около двухсот тысяч тонн.
Наблюдается изменение структуры востребованных покрытых сталей. Более востребованный с меньшей толщиной проката. Основная причина- уменьшение потребности на профнастил. В целях удешевления уменьшается цинковое покрытие, до половины покупаемого проката имеет толщину меньше 120 грамм/ кв.м.
Представитель Минпромторговли РФ заметила, что прошлый год рынок стали был одним из самых провальных как по потреблению, так и по производству. Комбинаты понемногу начинают наращивать производство и продолжают реализацию инвестиционных программ для достойной конкуренции после окончания кризиса.
Будущее российского рынка выглядит неплохо благодаря как развитию автопрома в доле, в которой много оцинкованного и окрашенного проката. Но в, то, же время строительные объекты с участием государства позволит выйти со временем на уровень соизмеримый европейской инфраструктуры. На основе этого можно сказать, что мощности по производству оцинкованного и крашеного проката будут расти. Наличие современных заменителей должно заставить производителей оцинкованного и крашеного металла провести увеличение рекламы данной продукции.
Разговор на конференции также коснулся и о тенденциях развития оцинкованного и крашеного металла. Было сказано, что сегодня развитие идет по пути понимания потребностей потребителя и его ожиданиях от производителей. Сейчас все компании не просто ждут клиента, а готовится к приходу клиента и всегда находят, что интересного ему предложить.
Определены свежие тренды в сфере потребления продукции из оцинкованной стали:
- Простая приевшаяся большинству потребителей цветовая гамма РАЛ перейдет на новые цветовые решения для новых современных видов покрытия.
- Ожидается серьезный прорыв в секторе производства зданий из ЛСТК и именно этого год проявит эти тенденции.
- Многие из производителей зданий ЛСТК и ЛМК начнут сами заниматься типизацией своей продукции.
- За следующие три года некоторые грамотные производители ЛМК и ЛСТК поменяют свои взгляды на систему продажи собственной продукции.
- За следующие два года ассортимент продукции большинства компаний поменяется в сторону системных решений.
Появится три новые кровельные системы, причем новым будет не внешний вид как металлочерепицы, фальцевой карты или профилированного листа, несмотря на их совершенствование. Новое это полностью обработанное конструктивное кровельное решение с применением стропильной конструкции, прогонов, а также продукты компенсационного крепления самого кровельного покрытия. В него также входят дымоходы и вентиляционные проходы и как мансардные и зенитные окна. Сейчас уже предлагаются три- четыре типа таких кровельных систем. Благодаря таким кровельным системным решениям клиент обратит свое внимание в пользу таких компаний предлагающих универсальное решение.
А кровельные покрытия, следуя дальнейшему поиску и внедрением инновации новейших видов профилированного листа и металлочерепицы применяя все более скрытые крепления и менее капиталоемкие изделия для профлиста. Возможно, кто-то обратит внимание и несколько компаний начнут производство распространенных видов профнастила в мире для сталебетонных перекрытий.
- Производители поставщики перейдут к более массовому производству комплектации для кровель и фасадов, что приведет к улучшению качества и соответственно победе в борьбе за клиента.
В дальнейшем на конференции было высказано мнение о координации популяризации стальной продукции. Принято решение переработчиками стали с покрытием создать программу для поощрения использования оцинкованных и крашеных сталей во многих отраслях промышленности России. В этой программе будут участвовать ведущие комбинаты производители стали и цинка, а также союз поставщиков продукции.
