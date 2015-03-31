АЛІКО АІГ Життя (ALICO AIG Life) Metlife Alico

Додано: Суб 16 лют, 2019 00:54

З цією компанією мав справу кілька років. Основний поліс на випадок смерті або дожиття передбачав щорічні виплати у розмірі більше 5000 гривень. Компанія активно агітувала мене щодо отримання полісів за програмою страхування додаткових ризиків: переломів та опіків внслідок нещасного випадку (страхова сума 27000гр) та страхування на випадок тілесних ушкоджень внаслідок нещасного випадку (страхова сума 32990гр) — сумарно 729гр щороку. У компанії переконували, що навіть якщо будуть незначні опіки на сонці, чи невеликий поріз на тілі — все компенсують. Ніхто не збирється спеціально хворіти чи травмуватися, але життя є життя. Втратив одне око. Лікування дороговартісне. Перспективи 50/50. Надсилаю ксерокопію виписного епікризу — не влаштовує. Посилають запит в обласну лікарню, де робили операцію. Лікарі розписали все як є. У тому числі і перспективи.

І метлайф компенсує мені травму у сумі ...3300гр! Згідно тарифної сітки…



Мабудь у цій страховій компанії оцінюється не важливість органу, а його вага. Цікаво, при повній втраті зору сума була б удвічі більшою?

Рекомендую працівникам цієї компанії страхуватися у інших страхових компаніях. Там надійніше.



Доречі, був також застрахований через Приват-банк, навіть не знаю точно у якій страховій компанії. Була така пропозиція від Привату, вирішив скористатися.

На другий день після травми відіслав через Приват 24 ксерокопію! виписного епікризу і впродовж трьох днів отримав більше 14000 гривень на картку. Страхова сума така ж як і у метлайфі. А страхові внески навіть менші. Чесно кажучи навіть не розраховував на таке…



Вітаю менеджерів метлайфу з серйозною економією грошей (10000 для такої компанії це значна сума), але втратою репутації. Принаймі одного клієнта ви втратили.



А вашим потенційним клієнтам раджу: якщо не хочете розчарувань, не зв'язуйтеся з цією компанією