АЛІКО АІГ Життя (ALICO AIG Life) Metlife Alico

M-Audio написав:Я вот с 2012 года плачу здесь деньги, и простой расчёт показывает, что, складывая доллары под матрац, на сегодняшний день имел бы гривен гораздо больше, чем даже 100% выкупной стоимости на сегодня
Дивна Ви людина. Фактично визнаєте, що викидаєте гроші надаремно і продовжуєте їх викидати
Трохи не так. Я визнав, що в минулому була більш дохідна стратегія вкладання грошей, ніж ця компанія. Але як я можу стверждувати те саме про майбутнє? Навіть якщо так - ви про диверсифікацію чули? Чому б частину коштів не скерувати й таким чином? А що якщо банки полопаються, а матрац пограбують, і це - єдине що залишиться?
M-Audio написав:Я вот с 2012 года плачу здесь деньги, и простой расчёт показывает, что, складывая доллары под матрац, на сегодняшний день имел бы гривен гораздо больше, чем даже 100% выкупной стоимости на сегодня
Дивна Ви людина. Фактично визнаєте, що викидаєте гроші надаремно і продовжуєте їх викидати
Трохи не так. Я визнав, що в минулому була більш дохідна стратегія вкладання грошей, ніж ця компанія. Але як я можу стверждувати те саме про майбутнє? Навіть якщо так - ви про диверсифікацію чули? Чому б частину коштів не скерувати й таким чином? А що якщо банки полопаються, а матрац пограбують, і це - єдине що залишиться?
Наскільки розумію, Ви визнаєте, що дана стратегія збиткова (на сьогодні). І продовжуєте вкладати в збитковий актив (навіть якщо це назвати диверсифікацією).
Страхують в компанії Метлайф декілька років, цивілка, дітей, себе.Коли стався страховий випадок з дітьми то замість обіцяних 2500-3000грн виплатили: перелом руки у дитини-250грн;перелом ноги у дитини -370грн.Ось так обманює Ощадбанк разом з цими шахраями Метлайф. Мені через 2 дні по 40км протягом 3 тижнів потрібно возити дитину до обласної лікарні на перев'язку,думав страховка покриє, але в Україні поки якось так.. шахраї що ще сказати.
serebrov_da написав:Коли стався страховий випадок з дітьми то замість обіцяних 2500-3000грн виплатили: перелом руки у дитини-250грн;перелом ноги у дитини -370грн.
Чем мотивировали недоплаты? Там договор - всем договорам договор, на много страниц мелким шрифтом, и расписано всё до мелочей. Я думаю, что выплатили как раз по соответствующему пункту договора, только мало кто себе представляет, в каких случаях сколько должны выплатить, ибо изучить это всё и держать в памяти - нереально. Насколько помню навскидку, сколько-нибудь существенные выплаты предусматриваются только в случае серьёзных травм, имеющих необратимые последствия, да ещё что-то полагается за период временной нетрудоспособности и пребывания в стационаре. Так что обычный перелом руки/ноги, вылеченный амбулаторно, вполне ожидаемо большой страховой суммы не принесет.
З цією компанією мав справу кілька років. Основний поліс на випадок смерті або дожиття передбачав щорічні виплати у розмірі більше 5000 гривень. Компанія активно агітувала мене щодо отримання полісів за програмою страхування додаткових ризиків: переломів та опіків внслідок нещасного випадку (страхова сума 27000гр) та страхування на випадок тілесних ушкоджень внаслідок нещасного випадку (страхова сума 32990гр) — сумарно 729гр щороку. У компанії переконували, що навіть якщо будуть незначні опіки на сонці, чи невеликий поріз на тілі — все компенсують. Ніхто не збирється спеціально хворіти чи травмуватися, але життя є життя. Втратив одне око. Лікування дороговартісне. Перспективи 50/50. Надсилаю ксерокопію виписного епікризу — не влаштовує. Посилають запит в обласну лікарню, де робили операцію. Лікарі розписали все як є. У тому числі і перспективи. І метлайф компенсує мені травму у сумі ...3300гр! Згідно тарифної сітки…
Мабудь у цій страховій компанії оцінюється не важливість органу, а його вага. Цікаво, при повній втраті зору сума була б удвічі більшою? Рекомендую працівникам цієї компанії страхуватися у інших страхових компаніях. Там надійніше.
Доречі, був також застрахований через Приват-банк, навіть не знаю точно у якій страховій компанії. Була така пропозиція від Привату, вирішив скористатися. На другий день після травми відіслав через Приват 24 ксерокопію! виписного епікризу і впродовж трьох днів отримав більше 14000 гривень на картку. Страхова сума така ж як і у метлайфі. А страхові внески навіть менші. Чесно кажучи навіть не розраховував на таке…
Вітаю менеджерів метлайфу з серйозною економією грошей (10000 для такої компанії це значна сума), але втратою репутації. Принаймі одного клієнта ви втратили.
А вашим потенційним клієнтам раджу: якщо не хочете розчарувань, не зв'язуйтеся з цією компанією
vchornous написав:З цією компанією мав справу кілька років. Основний поліс на випадок смерті або дожиття передбачав щорічні виплати у розмірі більше 5000 гривень. Компанія активно агітувала мене щодо отримання полісів за програмою страхування додаткових ризиків: переломів та опіків внслідок нещасного випадку (страхова сума 27000гр) та страхування на випадок тілесних ушкоджень внаслідок нещасного випадку (страхова сума 32990гр) — сумарно 729гр щороку. У компанії переконували, що навіть якщо будуть незначні опіки на сонці, чи невеликий поріз на тілі — все компенсують. Ніхто не збирється спеціально хворіти чи травмуватися, але життя є життя. Втратив одне око. Лікування дороговартісне. Перспективи 50/50. Надсилаю ксерокопію виписного епікризу — не влаштовує. Посилають запит в обласну лікарню, де робили операцію. Лікарі розписали все як є. У тому числі і перспективи. І метлайф компенсує мені травму у сумі ...3300гр! Згідно тарифної сітки…
Мабудь у цій страховій компанії оцінюється не важливість органу, а його вага. Цікаво, при повній втраті зору сума була б удвічі більшою? Рекомендую працівникам цієї компанії страхуватися у інших страхових компаніях. Там надійніше.
Доречі, був також застрахований через Приват-банк, навіть не знаю точно у якій страховій компанії. Була така пропозиція від Привату, вирішив скористатися. На другий день після травми відіслав через Приват 24 ксерокопію! виписного епікризу і впродовж трьох днів отримав більше 14000 гривень на картку. Страхова сума така ж як і у метлайфі. А страхові внески навіть менші. Чесно кажучи навіть не розраховував на таке…
Вітаю менеджерів метлайфу з серйозною економією грошей (10000 для такої компанії це значна сума), але втратою репутації. Принаймі одного клієнта ви втратили.
А вашим потенційним клієнтам раджу: якщо не хочете розчарувань, не зв'язуйтеся з цією компанією
Не то б что бы я защищал метлайф, но насколько я знаю то выплаты от двух страховых по одному страховому случаю получать же нельзя... или можно?..