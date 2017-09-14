Додано: П'ят 21 лис, 2025 02:53

ЛАД написав: Но даннные Коордштаба, которые озвучил Усов, "здобула українська військова розвідка, і російська сторона їх підтвердила", скорее всего, более достоверные

ЛАД написав: Это вы о чём?

ЛАД написав: Какие суверенные права он отжал?

ЛАД написав: Так они полную капитуляцию и не требуют

ЛАД написав: А финны как-то на вполне демократических выборах умудрялись полвека не избирать антисоветские правительства

ЛАД написав: Может, пора научиться жить за свои?

ЛАД написав: А что может статься на территории, где идёт война?

ЛАД написав: Что лучше, война или "поліцейський терор"?

тобто з лютого по жовтень 22 року в Донецьку, Горлівці, Макіївці, Єнакієвому та інших містах ОРДО сумарно було мобілізовано всього 5 тисяч чоловіків? Ви самі в це вірите? Для мене явно, що це або повна туфта, або дані не по мобілізації на війну, а призов на строкову службу, наприклад. Я не знаю, що саме це за дані, але в таких числах нема ніякого сенсу.а ви і не знаєте?До кризи навколо Тузли Керченська протока була повністю під українським контролем, так як обидва береги протоки належали Україні. Тобто російські судна при проходженні мали сповіщати Україну, а вона могла навіть не пропускати якісь із них. Але в результаті конфлікту було підписано договір () згідно якого рф отримувала таке ж право на користування протокою, як і Україна. Власне, на той момент це і було головною метою пуйла.Спочатку протока, потім - весь Крим, тепер - Донбас і Південь. пуйло має апетит і сам по собі не зупиниться.вони вимагають одностороннього обмеження збройних сил, відмову від дальнобійного озброєння. Що це, як не чиста вимога капітуляції? Що завадить через рік-два продовжити "звільняти землі", адже, нагадаю, що в їх "конституцію" записані Херсонська і Запорізька області повністю.ну так антиросійських урядів до 2014 року у нас теж не було. І це не врятувало від агресії. Якою буде гарантія, що не буде ще одного повторення агресії? Такою гарантією могла б бути сильна армія, але рф цей варіант не подобається. Пропоную подумати і відповісти - чому?прикольно - знищити або окупувати промисловість, енергетику, житлові будинки, а потім говорити - "а живіть за свої". Ви в своєму Харкові зможете жити за свої після того, що з ним зробила рф? Знаєте, в України нема бездонної ріки нафти, щоб продавати її і за ці гроші відбудовуватися."Украіна бамбіла Донбас восємь лєт"? Що заважало розвивати ті території? Війни після 2015 року там і не було як такої. Якщо не брати тоненьку смужку на лінії зіткнення.нічого не краще.