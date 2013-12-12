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Получаем дивиденды
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Сер 03 лис, 2021 17:30
Срок выплаты до 30 октября 2021 года. Пока тихо денег нет.
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Пенсионер
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Додано: Сер 03 лис, 2021 20:18
UX-2019 написав: DmitryZP написав:
Что там по ТАТМ есть у кого то новости?
Имеется решение суда, которое заблокировало процесс выплаты дивидендов.На данный момент оно не отменено, поэтому выплата пока невозможна.
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vad12
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Додано: Пон 08 лис, 2021 10:52
Не слышно по дивидендам от Укрнафты? Кому-нибудь зашли?
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user412
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Додано: Вів 09 лис, 2021 23:38
user412 написав:
Не слышно по дивидендам от Укрнафты? Кому-нибудь зашли?
Приєднуюсь до запитання.
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VASH
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Додано: Нед 14 лис, 2021 19:30
Звонил на 2 вышеуказанные компании. Интересовался выплатами дивидендов.
1. CEEN. Сроки выплаты дивов за 2018 год закончились 30.10. Ответ: "Да, мы знаем, просто денег нет". Когда будут - неизвестно.
Вспоминается анекдот. Приходит мужик на базар, а там грузин картошку продает по 200 баксов за кило. Диалог:
- Почему так дорого?
- Деньги очень нужны.
Постскриптум. Риторический. А если бы я не заплатил налоги вовремя государству, потому что "денег нет". Как думаете, прокатило бы?
2. UNAF. За 2020 год.
В свете очень дивного решения собрания акционеров, они обратились за юридической консультацией и ждут отмашки. Какая она будет, я уже понял. Надо готовиться к судам.
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Dimar
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Додано: Нед 14 лис, 2021 21:40
Dimar написав:
Звонил на 2 вышеуказанные компании. Интересовался выплатами дивидендов.
2. UNAF. За 2020 год.
В свете очень дивного решения собрания акционеров, они обратились за юридической консультацией и ждут отмашки. Какая она будет, я уже понял. Надо готовиться к судам.
А за 2018 не интересовались?
За 2020 нафтогазу тоже пока не выплатили? То есть пока проигнорили решение кабмина и чего-то ждут?
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DmitryZP
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Додано: Чет 18 лис, 2021 01:08
DmitryZP
Стосовно вашого питання UNAF.
Справу, про яку писав раніше передано до апеляційного суду. Нове рішення буде не раніше початку 2022 року. Тому, ні за 2018 , ні за 2020 рік ніхто нічого ще не отримав, включаючи державу через опосередковане володіння Нафтогазу. Можливо, рішення Загальних зборів 30.11 та 23.12.2021р. зможуть якимось чином вплинути на ситуацію і прискорити виплату незважаючи на невирішенність через подану ДПС апеляцію
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paolot
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Додано: Чет 18 лис, 2021 08:43
paolot тогда странно почему налоги с дивидендов уже заплатили? в прошлый раз было так же - дивов не было (получал через суд), а в налоговой светилась строка о том что я получил от укрнафты доход и сколько было уплачено налогов с этого виртуального дохода. Сейчас у меня в кабинете платника податкiв видна строка о начислении дохода от Укрнафты и оплате с этой суммы налога 5% (дивиденды за 2018) - в июне 2021
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DmitryZP
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Додано: Чет 18 лис, 2021 16:12
ДИВІДЕНДИ
28 квітня 2021 року акціонери MHP на загальних зборах схвалили виплату річних дивідендів у розмірі 0,2803 доларів США за акцію, що еквівалентно 30 мільйонам доларів США, акціонерам, зареєстрованим у реєстрі станом на 07 травня 2021 року. Рада директорів схвалила, що дивіденди не будуть буде виплачено за акції Компанії, що знаходяться в казначействі. Станом на 30 вересня 2021 року дивіденди були повністю виплачені акціонерам.
На своєму засіданні 17 листопада, як визнання виняткових результатів Компанії у 2021 році, Рада директорів схвалила виплату одноразового спеціального дивіденду в розмірі 0,2803 доларів США на акцію, що еквівалентно 30 мільйонам доларів США. Деталі платежу, який, як очікується, буде здійснено в грудні 2021 року, буде оголошено пізніше цього місяця. Рада розгляне виплату своїх звичайних річних дивідендів у березні 2022 року.
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bulldog-zp
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Додано: Чет 18 лис, 2021 22:43
paolot написав:DmitryZP
Стосовно вашого питання UNAF.
Справу, про яку писав раніше передано до апеляційного суду. Нове рішення буде не раніше початку 2022 року. Тому, ні за 2018 , ні за 2020 рік ніхто нічого ще не отримав, включаючи державу через опосередковане володіння Нафтогазу. Можливо, рішення Загальних зборів 30.11 та 23.12.2021р. зможуть якимось чином вплинути на ситуацію і прискорити виплату незважаючи на невирішенність через подану ДПС апеляцію
до речі - 3 дні тому телефонував до Укрнафти та отримав відповідь що дочекайтесь 17 листопада з приводу дивідендів за 2018, а за 2020 сказали что отримили якесь роз'яснення i вивчають його. Тобто 2020 як ви кажете х.р вам, а з приводу 2018 я так розумiю що можна подавати до суду
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DmitryZP
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