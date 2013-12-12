|
|
|
Получаем дивиденды
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Сер 22 гру, 2021 21:33
greenozon написав:
але ж прикол в тому, що із 23 запрацює CRS - відповідно буде авто-обмін податкових БД
піши -пропало
у вас миллионы??? у меня нет...
Обмен обменом, но я не думаю что копейки будут отслеживать, но если даже и так- у нас куча времени!
-
VitaliyN
-
-
- Повідомлень: 272
- З нами з: 05.10.17
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 28 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 23 гру, 2021 09:36
VitaliyN написав: bulldog-zp написав:sansey
15.12 було зарахування ДВД 0.28$ на акцію. А 12.12. було списання за на рахування 0.02$ на акцію. Чому так, не знаю, і не питав, все влаштовує. З урахуванням податку вийшло 0.26$ на акцію (це 7% податку).
У меня все аналогично, как у Вас!
Вот только налог с Вас не удерживали. МХП выплачивает без удержания налога. Вы сами должны 18% заплатить после подачи декларации ( если ВЫ-честный и патриотичный инвестор)
А 0,02 долл за глобальную депозитарную расписку забрал брокер у Вас и отдал дальше хранителю ГДР. Называется- агентское вознаграждение
С акций ничего не удерживается, с ГДР -удерживается за каждую бумагу. У ГДР разные комиссии.
Фридом на майских дивидендах МХП с меня удержал 0,04дол за бумагу... При этих дивах 0.02
вообще то не 18%, а 5%, или в худшем случае 9%. Дивиденды проходят по отдельной статье НК, а не по общей ставке НДФЛ.
-
UX-2019
-
-
- Повідомлень: 109
- З нами з: 24.01.19
- Подякував: 2 раз.
- Подякували: 19 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 23 гру, 2021 14:13
UX-2019
Не угадали! Это в Украине...
Если вы получаете дивы с акций в Украине (А у нас на УБ торгуются именно акции),то МХП с Вас удерживает и перечисляет в бюджет автоматом 5% налог с дивидендов, и 1,5% военного сбора.
У нас другая тема. У нас не акции, а ГДР на Лондонской бирже. И платят нам на счет у брокера-нерезидента , и без удержания налогов. И по Украинскому законодательству это "доход за пределами Украины" облагается по ставке 18%. И это мы должны платить сами!
Но можем пока и не показывать
-
VitaliyN
-
-
- Повідомлень: 272
- З нами з: 05.10.17
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 28 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 23 гру, 2021 14:49
VitaliyN написав:
У нас другая тема. У нас не акции, а ГДР на Лондонской бирже. И платят нам на счет у брокера-нерезидента , и без удержания налогов. И по Украинскому законодательству это "доход за пределами Украины" облагается по ставке 18%.
А разъяснения налоговой по этому поводу есть?
-
UX-2019
-
-
- Повідомлень: 109
- З нами з: 24.01.19
- Подякував: 2 раз.
- Подякували: 19 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 23 гру, 2021 15:31
VitaliyN написав:
законодательству это "доход за пределами Украины" облагается по ставке 18%. И это мы должны платить сами!
18 чи 18 + 1.5?
-
greenozon
-
-
- Повідомлень: 12282
- З нами з: 01.06.14
- Подякував: 216 раз.
- Подякували: 1016 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Чет 23 гру, 2021 16:24
UX-2019
конечно есть. Доход вне Украины в Украине облагается по ставке 18%
-
VitaliyN
-
-
- Повідомлень: 272
- З нами з: 05.10.17
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 28 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 23 гру, 2021 16:26
greenozon написав: VitaliyN написав:
законодательству это "доход за пределами Украины" облагается по ставке 18%. И это мы должны платить сами!
18 чи 18 + 1.5?
Ну скорее всего 18%+1,5% . Не знаю. Я не платил, т.к. не показывал
-
VitaliyN
-
-
- Повідомлень: 272
- З нами з: 05.10.17
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 28 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори:
Ірина_, Модератор
|
Схожі теми
|
|118
|38737
|
Чет 12 гру, 2013 11:44
San
|