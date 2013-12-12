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Получаем дивиденды

Получаем дивиденды
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 176177178179>
Повідомлення Додано: Сер 22 гру, 2021 21:33

  greenozon написав:але ж прикол в тому, що із 23 запрацює CRS - відповідно буде авто-обмін податкових БД
піши -пропало

у вас миллионы??? у меня нет... :D
Обмен обменом, но я не думаю что копейки будут отслеживать, но если даже и так- у нас куча времени!
VitaliyN
 
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Повідомлення Додано: Чет 23 гру, 2021 09:36

  VitaliyN написав:
  bulldog-zp написав:sansey
15.12 було зарахування ДВД 0.28$ на акцію. А 12.12. було списання за на рахування 0.02$ на акцію. Чому так, не знаю, і не питав, все влаштовує. З урахуванням податку вийшло 0.26$ на акцію (це 7% податку).

У меня все аналогично, как у Вас!
Вот только налог с Вас не удерживали. МХП выплачивает без удержания налога. Вы сами должны 18% заплатить после подачи декларации ( если ВЫ-честный и патриотичный инвестор) :D
А 0,02 долл за глобальную депозитарную расписку забрал брокер у Вас и отдал дальше хранителю ГДР. Называется- агентское вознаграждение
С акций ничего не удерживается, с ГДР -удерживается за каждую бумагу. У ГДР разные комиссии.
Фридом на майских дивидендах МХП с меня удержал 0,04дол за бумагу... При этих дивах 0.02

вообще то не 18%, а 5%, или в худшем случае 9%. Дивиденды проходят по отдельной статье НК, а не по общей ставке НДФЛ.
UX-2019
 
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Повідомлення Додано: Чет 23 гру, 2021 14:13

UX-2019
Не угадали! Это в Украине...
Если вы получаете дивы с акций в Украине (А у нас на УБ торгуются именно акции),то МХП с Вас удерживает и перечисляет в бюджет автоматом 5% налог с дивидендов, и 1,5% военного сбора.
У нас другая тема. У нас не акции, а ГДР на Лондонской бирже. И платят нам на счет у брокера-нерезидента , и без удержания налогов. И по Украинскому законодательству это "доход за пределами Украины" облагается по ставке 18%. И это мы должны платить сами!
Но можем пока и не показывать :D
VitaliyN
 
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Повідомлення Додано: Чет 23 гру, 2021 14:49

Re: Получаем дивиденды

  VitaliyN написав:У нас другая тема. У нас не акции, а ГДР на Лондонской бирже. И платят нам на счет у брокера-нерезидента , и без удержания налогов. И по Украинскому законодательству это "доход за пределами Украины" облагается по ставке 18%.

А разъяснения налоговой по этому поводу есть?
UX-2019
 
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Повідомлення Додано: Чет 23 гру, 2021 15:31

Re: Получаем дивиденды

  VitaliyN написав:законодательству это "доход за пределами Украины" облагается по ставке 18%. И это мы должны платить сами!

18 чи 18 + 1.5?
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Чет 23 гру, 2021 16:24

UX-2019
конечно есть. Доход вне Украины в Украине облагается по ставке 18%
VitaliyN
 
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Повідомлення Додано: Чет 23 гру, 2021 16:26

  greenozon написав:
  VitaliyN написав:законодательству это "доход за пределами Украины" облагается по ставке 18%. И это мы должны платить сами!

18 чи 18 + 1.5?

Ну скорее всего 18%+1,5% . Не знаю. Я не платил, т.к. не показывал
VitaliyN
 
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Повідомлення Додано: Чет 23 гру, 2021 17:05

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРНАФТА» (надалі також ПАТ «УКРНАФТА»/Товариство) розпочало виплату дивідендів за 2018 рік через депозитарну систему України власникам цінних паперів Товариства станом на 11.06.2021 року відповідно до рішення Загальних зборів акціонерів ПАТ «УКРНАФТА» від 18.05.2021 року, оформленого протоколом № 31, та рішення Наглядової ради ПАТ «УКРНАФТА» від 27.05.2021 року, оформленого протоколом № 9/21.

Так 23.12.2021 року на рахунок ПАТ «НАЦІОНАЛЬНИЙ ДЕПОЗИТАРІЙ УКРАЇНИ» були перераховані перші кошти для виплати понад 11 (одинадцяти) тисячам акціонерів ПАТ «УКРНАФТА» станом на 11.06.2021 року.

ПАТ «УКРНАФТА» розраховує на сприяння Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку та ПАТ «НАЦІОНАЛЬНИЙ ДЕПОЗИТАРІЙ УКРАЇНИ» в ефективній реалізації розпочатої процедури виплати дивідендів за 2018 рік через депозитарну систему України.
Бывалый
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Повідомлення Додано: Чет 23 гру, 2021 18:02

  Бывалый написав:
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРНАФТА» (надалі також ПАТ «УКРНАФТА»/Товариство) розпочало виплату дивідендів за 2018 рік через депозитарну систему України власникам цінних паперів Товариства станом на 11.06.2021 року відповідно до рішення Загальних зборів акціонерів ПАТ «УКРНАФТА» від 18.05.2021 року, оформленого протоколом № 31, та рішення Наглядової ради ПАТ «УКРНАФТА» від 27.05.2021 року, оформленого протоколом № 9/21.

Так 23.12.2021 року на рахунок ПАТ «НАЦІОНАЛЬНИЙ ДЕПОЗИТАРІЙ УКРАЇНИ» були перераховані перші кошти для виплати понад 11 (одинадцяти) тисячам акціонерів ПАТ «УКРНАФТА» станом на 11.06.2021 року.

ПАТ «УКРНАФТА» розраховує на сприяння Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку та ПАТ «НАЦІОНАЛЬНИЙ ДЕПОЗИТАРІЙ УКРАЇНИ» в ефективній реалізації розпочатої процедури виплати дивідендів за 2018 рік через депозитарну систему України.

Вот это поперло!!! :D :D :D С наступающими Новогодними праздниками!!!
VitaliyN
 
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Повідомлення Додано: Чет 23 гру, 2021 18:15

Угу ! Осталось получить эти дивы 😊
reestr
 
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