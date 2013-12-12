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Получаем дивиденды
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 176177178179
Повідомлення Додано: Чет 23 гру, 2021 18:40

Могу предположить, что перечислили всем, у кого открыты счета в ДУ. У Укрнафты очень много акционеров (всего больше 1% акций), кто не открыл счета
San
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Повідомлення Додано: Чет 23 гру, 2021 18:42

Другой вопрос: кто-то кроме тех, кто напрямую владеет гдр, получил дивы по МХП? Кто в Украине акциями владеет? Через Дракона там или ФФ? Выплаты 10 декабря, уже 23 дек. Что мешает?
San
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Повідомлення Додано: Чет 23 гру, 2021 18:44

  San написав:Другой вопрос: кто-то кроме тех, кто напрямую владеет гдр, получил дивы по МХП? Кто в Украине акциями владеет? Через Дракона там или ФФ? Выплаты 10 декабря, уже 23 дек. Что мешает?


Я через Универ еще не получил.
sansey
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Повідомлення Додано: Чет 23 гру, 2021 18:51

  sansey написав:
  San написав:Другой вопрос: кто-то кроме тех, кто напрямую владеет гдр, получил дивы по МХП? Кто в Украине акциями владеет? Через Дракона там или ФФ? Выплаты 10 декабря, уже 23 дек. Что мешает?


Я через Универ еще не получил.

я тоже через них, поэтому и спрашиваю, это всеукраинская тема? что у Драконовых клиентов?
San
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Повідомлення Додано: Чет 23 гру, 2021 19:27

San Драгон пока не переслал.
Yuri_Z
 
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Повідомлення Додано: Чет 23 гру, 2021 20:29

  San написав:Другой вопрос: кто-то кроме тех, кто напрямую владеет гдр, получил дивы по МХП? Кто в Украине акциями владеет? Через Дракона там или ФФ? Выплаты 10 декабря, уже 23 дек. Что мешает?

Вопрос что мешает- скорее всего наша депозитарная система. Може где и бюракратия. х.з. Деньги летят с Кипра все-таки.
По МХП мне майские где-то через месяц зашли, я тогда и брокера напрягал... Эти через 5 дней, все четко.
Вот скажу по акциям Шелл( у меня не гдр, именно акции в фунтах на ЛСЕ). от них дивы долго идут, 2-3 недели.
Америка у Фридома вообще залетает на следующий день! :D Вот там как часы!
VitaliyN
 
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