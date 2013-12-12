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Получаем дивиденды

Получаем дивиденды
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 177178179180
Повідомлення Додано: П'ят 24 гру, 2021 18:33

  DmitryZP написав:
На розгляді Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку з листопада місяця знаходиться звернення ПАТ «УКРНАФТА» щодо необхідності роз’яснення порядку виплати дивідендів за 2018 рік емітентом через депозитарну систему України.


Вот это выглядит странным - как будто за 2018й чем то отличается от других годов. В общем пока это выглядит как мы не виноваты, нам другие мешают

Ну пока я вижу, что УНАФ рассталась с деньгами, отправив их в НДУ.
Отличие от других годов - унаф впервые выплачивает дивиденды через НДУ, до этого я получал через почту за 2008-10, или через суд.
У меня другой вопрос - а что делают ср* чиновники, чтобы помочь разрешить эту ситуацию? Как можно месяц не отвечать на письмо, когда речь идёт о выплате 1.9 млрд грн. 1 мес - в ОВГЗ это 1% доходности. То есть какая-то морда просто своей бездеятельностью наносит вред на 19 млн ежемесячно? Это сразу на кол такую персону. Тарабаркин не в нкцбфр? Что мешает заняться вопросом в интересах клиентов компании, к которой он имеет отношение?
Тут ещё какая засада: государство то тут не жертва, и свою долю получит: вот даже через переплату налогов, которой они пользовались год, или кто вот принимает эти противоречивые вещи: выплата через НДУ против выплаты напрямую в бюджет? Это ж опять гос-во. тут - одни миноры - жертвы, в очередной раз.
В очередной раз утверждаюсь, что Украина - failed state, вместо решения ситуации, каждый раз какие-то созданные собственноручно препятствия. И бумажка на бумажку, уход от принятия решений, ответственности, неспособность решать вопросы в интересах общества, которому служат
San
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Повідомлення Додано: Вів 28 гру, 2021 12:27

Mhpc дивиденды, "Драгон". Только что
Yuri_Z
 
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Повідомлення Додано: Сер 29 гру, 2021 18:24

  Yuri_Z написав:Mhpc дивиденды, "Драгон". Только что

Под Елочку!!! Все четко! А в УНАФе за 2018-й борятся.... :mrgreen:
VitaliyN
 
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Повідомлення Додано: Сер 29 гру, 2021 18:32

  VitaliyN написав:
  Yuri_Z написав:Mhpc дивиденды, "Драгон". Только что

Под Елочку!!! Все четко! А в УНАФе за 2018-й борятся.... :mrgreen:

Интересно, Драконы ещё вчера заплатили, а Универ молчит, на мыло не ответили до сих пор.
Зато Тарас Козак уже подлизнул комиссии, сказав что его клиенты будут счастливы действиям комиссии. Клиенты счастливы видеть дивиденды на своих счетах, а не голословные заявления этих всех пионеров-бюрократов
San
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Повідомлення Додано: Сер 29 гру, 2021 20:09

Re: Получаем дивиденды

судя по сумме зашли дивиденды от Донбасенерго через Драгон
Serhiy_Y
 
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  #<1 ... 177178179180
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