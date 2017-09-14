|
Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Вів 11 лис, 2025 20:40
Hotab написав:Water
Москалі ламали ворота його гаража, він і спитав- что жє ві делаєте
Так а не треба питати! Якщо ковтати, мовчати вижити ж можна? Ну так чого ти…
Вижити... Там патруль зупиняє на перевірить мобілу або роздінуть перевірить "татушки". Якщо шось не сподобалось в контактах мордокниги, групах телеграму, фотках, в наколках- приїхали. Далі вже ФСБ займається мовчуном і його телефоном. Якщо в контактах знайдено шось тіпа "Петрович ГАЇ", який десь в органах засвітився- це подвал і допити. Мабуть це нікому не цікаво, але у москалів є дуже багато даних по нашим силовикам. Плюс деякі наші пішли на співпрацю...
Water
Додано: Вів 11 лис, 2025 20:48
stm написав: Banderlog написав: stm написав:
Церква це інституція, яка має відповідати законодавству України. Якщо відповідає, а це наразі не так, то може користуватися тим що держава надає безоплатно у користування. Користування, то не володіння ) Пам'ятки архітектури це власність держави, а не церкви.
шо ви мелете?
це відколи памятники архітектури автоматично стають держвласністю?
Десь від часів конкістадорів. Коли держави у вигляді королів зробили неможливим дуального сприйняття держави. Держава перша, далі інституції яким надаються преференції ) Може ще раніше - римське право )
Ага, конкистодоров
Это потому что Вы не можете сказать "со времен Ленина который отделил государство от церкви" в этой части мира. А чуть в сторону отъедешь - и церковь очень даже владелец кучи всего, на Кипре вон даже отелями и казино владеет.
katso
