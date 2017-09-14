RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 15753157541575515756
Повідомлення Додано: Вів 11 лис, 2025 20:40

  Hotab написав:Water

Москалі ламали ворота його гаража, він і спитав- что жє ві делаєте


Так а не треба питати! Якщо ковтати, мовчати вижити ж можна? Ну так чого ти…

Вижити... Там патруль зупиняє на перевірить мобілу або роздінуть перевірить "татушки". Якщо шось не сподобалось в контактах мордокниги, групах телеграму, фотках, в наколках- приїхали. Далі вже ФСБ займається мовчуном і його телефоном. Якщо в контактах знайдено шось тіпа "Петрович ГАЇ", який десь в органах засвітився- це подвал і допити. Мабуть це нікому не цікаво, але у москалів є дуже багато даних по нашим силовикам. Плюс деякі наші пішли на співпрацю...
Water
 
Повідомлень: 3540
З нами з: 06.03.12
Подякував: 67 раз.
Подякували: 237 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Вів 11 лис, 2025 20:48

  stm написав:
  Banderlog написав:
  stm написав:Церква це інституція, яка має відповідати законодавству України. Якщо відповідає, а це наразі не так, то може користуватися тим що держава надає безоплатно у користування. Користування, то не володіння ) Пам'ятки архітектури це власність держави, а не церкви.
шо ви мелете? :lol: це відколи памятники архітектури автоматично стають держвласністю?

Десь від часів конкістадорів. Коли держави у вигляді королів зробили неможливим дуального сприйняття держави. Держава перша, далі інституції яким надаються преференції ) Може ще раніше - римське право )


Ага, конкистодоров :lol: Это потому что Вы не можете сказать "со времен Ленина который отделил государство от церкви" в этой части мира. А чуть в сторону отъедешь - и церковь очень даже владелец кучи всего, на Кипре вон даже отелями и казино владеет.
katso
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1445
З нами з: 16.05.12
Подякував: 117 раз.
Подякували: 246 раз.
 
Профіль
 
  #<1 ... 15753157541575515756
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться в 2025 році 1, 2, 3, 4
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 14:53
33 151465
Переглянути останнє повідомлення
Вів 01 лип, 2025 08:53
Дюрі-бачі
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 17:42
1493 346161
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 19:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 07:46
6076 1037036
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 12:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
monobank (2748)
11.11.2025 20:15
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.