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Місто Банк - Режим ліквідації

Місто Банк - Режим ліквідації
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
  #<1 ... 105106107108
Повідомлення Додано: Пон 30 сер, 2021 09:34

С 31 мая идет обслуживание второй и третей очереди кредиторов. Дойдет ли до четвертой?
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Повідомлення Додано: Вів 28 вер, 2021 12:49

https://www.fg.gov.ua/articles/50473-vi ... i-200.html
Nona9
 
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Повідомлення Додано: Сер 19 січ, 2022 04:51

Суд отменил решение Нацбанка о ликвидации Мисто Банка. НБУ обжалует решение — СМИ
https://minfin.com.ua/2022/01/18/79378078/
https://www.youtube.com/watch?v=MFZTxZ98ZaA
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Повідомлення Додано: Пон 21 лют, 2022 23:34

Сегодня звонили, уточняли информацию по счету. Вроде будут платить 10% четвертой очереди.Дату не знают.
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Повідомлення Додано: Пон 21 бер, 2022 13:42

Re: Місто Банк - Режим ліквідації

https://www.youtube.com/watch?v=O6nOewzZYmw
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