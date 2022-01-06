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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
Додано: Пон 30 сер, 2021 09:34
С 31 мая идет обслуживание второй и третей очереди кредиторов. Дойдет ли до четвертой?
Додано: Вів 28 вер, 2021 12:49
Додано: Сер 19 січ, 2022 04:51
Суд отменил решение Нацбанка о ликвидации Мисто Банка. НБУ обжалует решение — СМИ
Додано: Пон 21 лют, 2022 23:34
Сегодня звонили, уточняли информацию по счету. Вроде будут платить 10% четвертой очереди.Дату не знают.
Додано: Пон 21 бер, 2022 13:42
Re: Місто Банк - Режим ліквідації
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