Меркурий Банк - БАНКРОТ

- ну это сначала так было , у кого вклады закончились во время ВА , а после ВА , отзыва лицензии у банка и объявлении его банкротом - выплачивали через "Аваль" .
|
|
|
Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
Додано: Вів 01 лип, 2014 21:00
Re: Меркурий
Додано: Сер 09 лип, 2014 14:04
Получил выплаты с ФГВ
Всё , прощай "Меркурий" ! Наша встреча была ошибкой .
Додано: Чет 13 чер, 2019 11:41
4ой очереди денег не хватило
11 червня 2019 року уповноваженою особою Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (далі – Фонд гарантування) на ліквідацію АТ БАНКУ «МЕРКУРІЙ» було подано документи державному реєстратору юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань для державної реєстрації припинення банку як юридичної особи в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (далі – ЄДР).
Відповідно до частини сьомої статті 26 Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» Фонд гарантування завершує виплату гарантованих сум відшкодування коштів за вкладами у день подання документів для внесення до ЄДР запису про ліквідацію банку як юридичної особи.
У зв’язку з цим Фонд гарантування повідомляє про завершення 11 червня 2019 року виплати гарантованих сум відшкодування коштів вкладникам АТ БАНКУ «МЕРКУРІЙ».
Довідкова інформація: «Гаряча лінія» Фонду гарантування: 0 800 308-108 (безкоштовно зі стаціонарних та мобільних телефонів в межах України), 044-333-36-55 (згідно з тарифами оператора зв'язку).
VM13YO3 «Промо-код» +50 грн. при оформлении заявки на участие в акции «Бонус к депозитам» http://minfin.com.ua/deposits/bonus/.
|