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Меркурий Банк - БАНКРОТ

Меркурий Банк - БАНКРОТ
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
  #<1 ... 20212223

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Меркурий Банк - БАНКРОТ 2.4 5 22
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
45%
10
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
5%
1
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
27%
6
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
9%
2
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
3
Всього голосів : 22
Повідомлення Додано: Вів 01 лип, 2014 21:00

Re: Меркурий

  Подзаконный акт написав:Ещё смешнее было по Таврике, где на весь Харьков выдавало одно отделение Имэксбанка.
- ну это сначала так было , у кого вклады закончились во время ВА , а после ВА , отзыва лицензии у банка и объявлении его банкротом - выплачивали через "Аваль" .
Бобштейн
 
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Повідомлення Додано: Сер 09 лип, 2014 14:04

Получил выплаты с ФГВ

Всё , прощай "Меркурий" ! Наша встреча была ошибкой . :mrgreen: :mrgreen:
Бобштейн
 
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Повідомлення Додано: Чет 13 чер, 2019 11:41

4ой очереди денег не хватило
ФОНД ГАРАНТУВАННЯ ВКЛАДІВ ПОВІДОМЛЯЄ ПРО ЗАВЕРШЕННЯ ВИПЛАТ ГАРАНТОВАНОГО ВІДШКОДУВАННЯ ВКЛАДНИКАМ АТ БАНК «МЕРКУРІЙ»

11 червня 2019 року уповноваженою особою Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (далі – Фонд гарантування) на ліквідацію АТ БАНКУ «МЕРКУРІЙ» було подано документи державному реєстратору юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань для державної реєстрації припинення банку як юридичної особи в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (далі – ЄДР).

Відповідно до частини сьомої статті 26 Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» Фонд гарантування завершує виплату гарантованих сум відшкодування коштів за вкладами у день подання документів для внесення до ЄДР запису про ліквідацію банку як юридичної особи.

У зв’язку з цим Фонд гарантування повідомляє про завершення 11 червня 2019 року виплати гарантованих сум відшкодування коштів вкладникам АТ БАНКУ «МЕРКУРІЙ».

Довідкова інформація: «Гаряча лінія» Фонду гарантування: 0 800 308-108 (безкоштовно зі стаціонарних та мобільних телефонів в межах України), 044-333-36-55 (згідно з тарифами оператора зв'язку).
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vollena71
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