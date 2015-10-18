Где можно поменять старые 20 фунтов на новые?

В любом состоянии, любой номинал.
По всем вопросам звоните: Ноль-67-403-31-7три (3)
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 25 вер, 2017 10:42
На постоянной основе куплю вышедшие из обращения старые английские фунты.
В любом состоянии, любой номинал.
По всем вопросам звоните: Ноль-67-403-31-7три (3)
Додано: Сер 14 лют, 2018 14:39
Старые фунты
Помогу поменять старые фунты (фунты старого образца), ирландские, шотландские, островные фунты. Обращайтесь - ноль-67-403-3173
инкогнито
Додано: Чет 15 лют, 2018 20:37
Обменяю на гривну обиходные европейские монеты и банкноты
Обменяю на гривну обиходные монеты, которые не принимают банки и обменники: евро монеты/евроценты, американские и канадские доллары (центы), швейцарские франки (раппены), фунты (пенни, пенсы), польские злотые (гроши) после 1991г.выпуска, чешские и норвежские кроны, израильские шекели, хорватские куны, румынские леи, болгарские левы, и другие монеты (бумажные купюры) мира.
Также покупаю вышедшие из оборота дойчмарки (пфеннинги), литовский лит и латвийский лат, британские и шотландские бумажные фунты, шведские кроны.
ноль673528773
Додано: Чет 15 лют, 2018 20:45
Re: 50 фунтов, 20 фунтов, старые банкноты, фунты стерлинга,
Обменяю на гривну обиходные монеты, которые не принимают банки и обменники: евро монеты/евроценты, американские и канадские доллары (центы), швейцарские франки (раппены), фунты (пенни, пенсы), польские злотые (гроши) после 1991г.выпуска, чешские и норвежские кроны, израильские шекели, хорватские куны, румынские леи, болгарские левы, и другие монеты (бумажные купюры) мира.
Также покупаю вышедшие из оборота дойчмарки (пфеннинги), литовский лит и латвийский лат, британские и шотландские бумажные фунты, шведские кроны.
ноль 67 352 87 73
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