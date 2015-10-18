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Где можно поменять старые
20 фунтов на новые?

Где можно поменять старые 20 фунтов на новые?
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<123
Повідомлення Додано: Пон 25 вер, 2017 10:42

На постоянной основе куплю вышедшие из обращения старые английские фунты.
В любом состоянии, любой номинал.

По всем вопросам звоните: Ноль-67-403-31-7три (3)

http://piccy.info/view3/11608593/42e9681f4381afe87713559be6015a2d/http://i.piccy.info/a3c/2017-09-25-08-41/i9-11608593/240x126-r
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Повідомлення Додано: Сер 14 лют, 2018 14:39

Старые фунты

Помогу поменять старые фунты (фунты старого образца), ирландские, шотландские, островные фунты. Обращайтесь - ноль-67-403-3173

инкогнито
mest_net
 
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Повідомлення Додано: Чет 15 лют, 2018 20:37

Обменяю на гривну обиходные европейские монеты и банкноты

Обменяю на гривну обиходные монеты, которые не принимают банки и обменники: евро монеты/евроценты, американские и канадские доллары (центы), швейцарские франки (раппены), фунты (пенни, пенсы), польские злотые (гроши) после 1991г.выпуска, чешские и норвежские кроны, израильские шекели, хорватские куны, румынские леи, болгарские левы, и другие монеты (бумажные купюры) мира.
Также покупаю вышедшие из оборота дойчмарки (пфеннинги), литовский лит и латвийский лат, британские и шотландские бумажные фунты, шведские кроны.
ноль673528773
comer
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Повідомлення Додано: Чет 15 лют, 2018 20:45

Re: 50 фунтов, 20 фунтов, старые банкноты, фунты стерлинга,

Обменяю на гривну обиходные монеты, которые не принимают банки и обменники: евро монеты/евроценты, американские и канадские доллары (центы), швейцарские франки (раппены), фунты (пенни, пенсы), польские злотые (гроши) после 1991г.выпуска, чешские и норвежские кроны, израильские шекели, хорватские куны, румынские леи, болгарские левы, и другие монеты (бумажные купюры) мира.
Также покупаю вышедшие из оборота дойчмарки (пфеннинги), литовский лит и латвийский лат, британские и шотландские бумажные фунты, шведские кроны.
ноль 67 352 87 73
comer
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Повідомлення Додано: Нед 18 бер, 2018 10:29

В Тернополі міняв, в валютчиків, мінус 15% від курсу.
Senkiv
 
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