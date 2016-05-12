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Выбор технического вуза
чтоб стать программистом?

Выбор технического вуза чтоб стать программистом?
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Форум Освіта в Україні та світі. Обговорюються питання освіти: куди піти вчитися на фінансові спеціальності, ліцеї, коледжі, вузи, а також обговорення тренінгів, семінарів та курсів, навчання, MBA, друга фінансова освіта.
  #<12345
Повідомлення Додано: П'ят 24 чер, 2016 13:37

йцукен согласен с вами, хотя некоторые вещи можно и почерпнуть из ВУЗовского образования, как минимум в силу дисциплинарных особенностей. Сел, слушаешь, запоминаешь. Дома я не такой усидчивый, к примеру. Хотя, сам учился сервера настраивать, теперь занимаюсь этим. В моем случае профита от универа мало.
ferom1
 
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Повідомлення Додано: П'ят 21 жов, 2016 13:22

Re: Выбор технического вуза чтоб стать программистом?

  Basilio написав:В НАУ неплохо готовят программистов, лучше начинать с их колледжа.
Можно совмещать работу и учебу. Но конечно задатки должны быть, математика, шахматы етс. Иначе выброшенные на ветер деньги.

Судя по знакомым, которые закончили программирование в НАУ я не могу сказать, что учат там хорошо)) Зато я знаю людей, которые отлично осваивали программирование после окончания философского факультета. Вывод: программирование, это явно не та специальность, которой можно обучиться протирая штаны на парах в университете. Соглашусь, что техническое образование может стать хорошим подспорьем, но без самообучения тут не обойтись. В мире веб-разработки тенденции меняются ежедневно, и за всем надо уследить, иначе знания устаревают буквально за несколько месяцев. Так что в программировании, самообразование - наше всё.
Gray Cardinal
 
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Повідомлення Додано: Пон 24 лип, 2017 11:18

Re: Выбор технического вуза чтоб стать программистом?

  hero написав:Вот сейчас теряютсь в вопросе какой технический вуз выбрать чтоб в последствии стать программистом.

Почитал отзывы о КПИ ( kakucheba.com.ua/highschool/2202.html), КНУ ( kakucheba.com.ua/highschool/2094.html ), Львовской политехнике ( kakucheba.com.ua/highschool/2967.html ), ХАИ ( kakucheba.com.ua/highschool/3160.html )... Академия Ивент Менеджмента - курсы организаторов мероприятий: https://eventacademy.com.uaНо так и не получается определиться. Что из этого списка больше ценят работодатели? Может стоит еще на какой-то вуз обратить внимание?


куда поступили по итогу?
office-him
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Повідомлення Додано: Чет 19 жов, 2017 16:19

ВНИМАНИЕ ВСЕМ ЖЕЛАЮЩИМ СТАТЬ ПРОГРАММИСТОМ!!!

hero
Совсем скоро в самом центре Николаева откроется Co-Working пространство ITWorks - креативное место для работы и отдыха. Мы решили подарить абонемент на месяц посещения коворкинга победителю небольшого конкурса ))

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31 октября будет определен победитель, который и получит БЕСПЛАТНЫЙ АБОНЕМЕНТ НА 1 МЕСЯЦ в коворкинг ITWorks.

Результаты будут объявлены 1.11.2017г.

Желаем удачи и пусть победит самый активный!

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rattlesnake281
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Повідомлення Додано: Суб 06 січ, 2018 23:09

Можно на курсы пойти.
nadinka849
 
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Повідомлення Додано: Сер 02 тра, 2018 21:05

курсы - это лохотрон
w1547
 
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