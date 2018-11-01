RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Приватбанк

Приватбанк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7827782878297830>
Повідомлення Додано: Чет 01 лис, 2018 18:55

Re: Приватбанк

greenozon написав:по чому пейоти продають тамка? :)


Ты сначала долети - там подскажут
Mavr
 
Повідомлень: 48
З нами з: 13.06.17
Подякував: 5 раз.
Подякували: 3 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 01 лис, 2018 22:41

Re: Приватбанк

  vovan_prm написав:Она оказывается может не принять в расчет списание по "Оплате частями".
Т. е. очередной платёж по ОЧ списали с кредитных средств, но по кнопке "Рассчитать" он не учелся?

В поддержку на почту не писал?..
MASolomko
Аватар користувача
 
Повідомлень: 395
З нами з: 08.03.18
Подякував: 5 раз.
Подякували: 43 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 02 лис, 2018 10:48

  MASolomko написав:
  vovan_prm написав:Она оказывается может не принять в расчет списание по "Оплате частями".
Т. е. очередной платёж по ОЧ списали с кредитных средств, но по кнопке "Рассчитать" он не учелся?

Именно так.
В поддержку на почту не писал?..

Звонил на 3700. Её позиция: я вижу остаток на конец месяца, и вижу что платеж меньше, значит Вы не выполнили условия льготного периода.

Обращался в отделение. Собственно там, путем складывания на счетах сумм из выписки и выяснили. На вопрос почему так, менеджер ответила, что ОЧ является отдельным договором и подразумевает пополнение карты раз в месяц на нужную сумму.

Проблема в том, что сейчас невозможно доказать что показала мне кнопка "Рассчитать" 25 октября, но я то знаю! И всегда округляю до сотен гривень в большую сторону.
спросить у любой "пересичной бабушки"
метод статистических исследований от kharkov_val
vovan_prm
 
Повідомлень: 1747
З нами з: 09.09.14
Подякував: 619 раз.
Подякували: 554 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 02 лис, 2018 11:10

Re: Приватбанк

  vovan_prm написав:На вопрос почему так, менеджер ответила, что ОЧ является отдельным договором и подразумевает пополнение карты раз в месяц на нужную сумму.
Тут необходимо было или того же менеджера просить в чат написать, или самому, или на почту слать.
IMHO
MASolomko
Аватар користувача
 
Повідомлень: 395
З нами з: 08.03.18
Подякував: 5 раз.
Подякували: 43 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 02 лис, 2018 11:58

  MASolomko написав:
  vovan_prm написав:На вопрос почему так, менеджер ответила, что ОЧ является отдельным договором и подразумевает пополнение карты раз в месяц на нужную сумму.
Тут необходимо было или того же менеджера просить в чат написать, или самому, или на почту слать.
IMHO

В смысле: "баг системы или так должно быть"?
Как-то не могу сформулировать вопрос в тех.поддержку.

П.С. если на ветке есть представитель банка, прошу прокомментировать мою ситуацию.
спросить у любой "пересичной бабушки"
метод статистических исследований от kharkov_val
vovan_prm
 
Повідомлень: 1747
З нами з: 09.09.14
Подякував: 619 раз.
Подякували: 554 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 02 лис, 2018 12:04

  vovan_prm написав:Она оказывается может не принять в расчет списание по "Оплате частями".

А какого числа было это списание?
dengon
Аватар користувача
 
Повідомлень: 127
З нами з: 29.08.13
Подякував: 1071 раз.
Подякували: 35 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 02 лис, 2018 12:06

dengon 22-ого
спросить у любой "пересичной бабушки"
метод статистических исследований от kharkov_val
vovan_prm
 
Повідомлень: 1747
З нами з: 09.09.14
Подякував: 619 раз.
Подякували: 554 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 02 лис, 2018 12:56

Глюк кнопки "Рассчитать"

НА 3700 посоветовали, т.к. невозможно подтвердить некорректный расчет по кнопке "Рассчитать", в будущем делать скриншоты. Тогда можно будет обратиться в тех. поддержку.
спросить у любой "пересичной бабушки"
метод статистических исследований от kharkov_val
vovan_prm
 
Повідомлень: 1747
З нами з: 09.09.14
Подякував: 619 раз.
Подякували: 554 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 02 лис, 2018 13:07

Re: Приватбанк

vovan_prm, правильно ли я понял ситуацию.

22-го сентября ты оформил рассрочку по "Оплате частями". Первый платёж по ней списался за счёт кредитных(?) средств. В начале октября через кнопку "Рассчитать" получил сумму для погашения трат прошлого месяца.
22-го октября с карты снялась очередная часть платежа по рассрочке, она снялась за счёт кредитных(?) средств.
До 25-го числа на протяжении банковского дня включительно полностью погасил сумму, которую мне показала система по кнопке "Рассчитать". На следующий день после погашения нажимал повторно расчёт и мне собралась, что карта находится в льготном периоде до 25 ноября.
В начале ноября на карте обнаружил списание процентов за использование кредита и отсутствия льготного периода. Обратился в отделении к менеджеру и оказывается первая оплата системой не учитывается при расчете для погашения карты.

Что не так описал, понял?
MASolomko
Аватар користувача
 
Повідомлень: 395
З нами з: 08.03.18
Подякував: 5 раз.
Подякували: 43 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 02 лис, 2018 13:57

  MASolomko написав:vovan_prm, правильно ли я понял ситуацию.

22-го сентября ты оформил рассрочку по "Оплате частями".

Не сентября, июля
Первый платёж по ней списался за счёт кредитных(?) средств.
Да. и все последующие тоже.
В начале октября через кнопку "Рассчитать" получил сумму для погашения трат прошлого месяца.

Не в начале. Конкретно 25 октября
22-го октября с карты снялась очередная часть платежа по рассрочке, она снялась за счёт кредитных(?) средств.
Да
До 25-го числа на протяжении банковского дня включительно полностью погасил сумму, которую мне показала система по кнопке "Рассчитать".
Да. даже с небольшим запасом.
На следующий день после погашения нажимал повторно расчёт и мне собралась, что карта находится в льготном периоде до 25 ноября.
Нет. Вообще не вижу смысла в этой операции.
В начале ноября на карте обнаружил списание процентов за использование кредита и отсутствия льготного периода.
Да. Получил смс.
Обратился в отделении к менеджеру и оказывается первая оплата системой не учитывается при расчете для погашения карты.
Общение с менеджером было достаточно долгим для его полного пересказа. Суть примерно такая: после проверки вручную на калькуляторе расходов из выписки, менеджер предположила, что сумма списания ОЧ не вошла в расчет обязательного платежа, т.к. ОЧ отдельный кредитный договор и подразумевает раз в месяц внесение средств на карту Уни.

Сейчас уже не имеет значения, что именно и как не вошло в расчет. Событие состоялось.

Важно другое. Кнопка "Рассчитать" проглючила в данном конкретном случае. Ошибки быть не может 100500%.
Т.к. невозможно доказать задним числом, что именно отобразила "Рассчитать", нужно делать скриншоты. Это посоветовал паренек на 3700.
Чтобы избежать подобной ситуации, после "Рассчитать" кнопкой, лучше проверить цифру посмотрев остаток задолженности на конец расчетного месяца. Если есть несоответствие выяснять в КоллЦентре.
Как-то так.
спросить у любой "пересичной бабушки"
метод статистических исследований от kharkov_val
vovan_prm
 
Повідомлень: 1747
З нами з: 09.09.14
Подякував: 619 раз.
Подякували: 554 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 7827782878297830>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Asdушный, kostya77, Lost, V2, vovan_prm, wolt450, Кочевник і 7 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Monobank (9895)
02.11.2018 14:44
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.