greenozon написав:по чому пейоти продають тамка?
Ты сначала долети - там подскажут
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Додано: Чет 01 лис, 2018 18:55
Re: Приватбанк
Ты сначала долети - там подскажут
Додано: Чет 01 лис, 2018 22:41
Re: Приватбанк
Додано: П'ят 02 лис, 2018 10:48
Именно так.
Звонил на 3700. Её позиция: я вижу остаток на конец месяца, и вижу что платеж меньше, значит Вы не выполнили условия льготного периода.
Обращался в отделение. Собственно там, путем складывания на счетах сумм из выписки и выяснили. На вопрос почему так, менеджер ответила, что ОЧ является отдельным договором и подразумевает пополнение карты раз в месяц на нужную сумму.
Проблема в том, что сейчас невозможно доказать что показала мне кнопка "Рассчитать" 25 октября, но я то знаю! И всегда округляю до сотен гривень в большую сторону.
спросить у любой "пересичной бабушки"
метод статистических исследований от kharkov_val
Додано: П'ят 02 лис, 2018 11:10
Re: Приватбанк
Додано: П'ят 02 лис, 2018 11:58
В смысле: "баг системы или так должно быть"?
Как-то не могу сформулировать вопрос в тех.поддержку.
П.С. если на ветке есть представитель банка, прошу прокомментировать мою ситуацию.
спросить у любой "пересичной бабушки"
метод статистических исследований от kharkov_val
Додано: П'ят 02 лис, 2018 12:04
Додано: П'ят 02 лис, 2018 12:06
dengon 22-ого
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метод статистических исследований от kharkov_val
Додано: П'ят 02 лис, 2018 12:56
Глюк кнопки "Рассчитать"
НА 3700 посоветовали, т.к. невозможно подтвердить некорректный расчет по кнопке "Рассчитать", в будущем делать скриншоты. Тогда можно будет обратиться в тех. поддержку.
спросить у любой "пересичной бабушки"
метод статистических исследований от kharkov_val
Додано: П'ят 02 лис, 2018 13:07
Re: Приватбанк
vovan_prm, правильно ли я понял ситуацию.
22-го сентября ты оформил рассрочку по "Оплате частями". Первый платёж по ней списался за счёт кредитных(?) средств. В начале октября через кнопку "Рассчитать" получил сумму для погашения трат прошлого месяца.
22-го октября с карты снялась очередная часть платежа по рассрочке, она снялась за счёт кредитных(?) средств.
До 25-го числа на протяжении банковского дня включительно полностью погасил сумму, которую мне показала система по кнопке "Рассчитать". На следующий день после погашения нажимал повторно расчёт и мне собралась, что карта находится в льготном периоде до 25 ноября.
В начале ноября на карте обнаружил списание процентов за использование кредита и отсутствия льготного периода. Обратился в отделении к менеджеру и оказывается первая оплата системой не учитывается при расчете для погашения карты.
Что не так описал, понял?
Додано: П'ят 02 лис, 2018 13:57
Не сентября, июля
Да. и все последующие тоже.
Не в начале. Конкретно 25 октября
Да
Да. даже с небольшим запасом.
Нет. Вообще не вижу смысла в этой операции.
Да. Получил смс.
Общение с менеджером было достаточно долгим для его полного пересказа. Суть примерно такая: после проверки вручную на калькуляторе расходов из выписки, менеджер предположила, что сумма списания ОЧ не вошла в расчет обязательного платежа, т.к. ОЧ отдельный кредитный договор и подразумевает раз в месяц внесение средств на карту Уни.
Сейчас уже не имеет значения, что именно и как не вошло в расчет. Событие состоялось.
Важно другое. Кнопка "Рассчитать" проглючила в данном конкретном случае. Ошибки быть не может 100500%.
Т.к. невозможно доказать задним числом, что именно отобразила "Рассчитать", нужно делать скриншоты. Это посоветовал паренек на 3700.
Чтобы избежать подобной ситуации, после "Рассчитать" кнопкой, лучше проверить цифру посмотрев остаток задолженности на конец расчетного месяца. Если есть несоответствие выяснять в КоллЦентре.
Как-то так.
спросить у любой "пересичной бабушки"
метод статистических исследований от kharkov_val
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