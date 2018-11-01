Додано: П'ят 02 лис, 2018 13:57

MASolomko написав: vovan_prm, правильно ли я понял ситуацию.



22-го сентября ты оформил рассрочку по "Оплате частями". vovan_prm, правильно ли я понял ситуацию.22-го сентября ты оформил рассрочку по "Оплате частями".

Первый платёж по ней списался за счёт кредитных(?) средств.

В начале октября через кнопку "Рассчитать" получил сумму для погашения трат прошлого месяца.

22-го октября с карты снялась очередная часть платежа по рассрочке, она снялась за счёт кредитных(?) средств.

До 25-го числа на протяжении банковского дня включительно полностью погасил сумму, которую мне показала система по кнопке "Рассчитать".

На следующий день после погашения нажимал повторно расчёт и мне собралась, что карта находится в льготном периоде до 25 ноября.

В начале ноября на карте обнаружил списание процентов за использование кредита и отсутствия льготного периода.

Обратился в отделении к менеджеру и оказывается первая оплата системой не учитывается при расчете для погашения карты.



Не сентября, июляДа. и все последующие тоже.Не в начале. Конкретно 25 октябряДаДа. даже с небольшим запасом.Нет. Вообще не вижу смысла в этой операции.Да. Получил смс.Общение с менеджером было достаточно долгим для его полного пересказа. Суть примерно такая: после проверки вручную на калькуляторе расходов из выписки, менеджер предположила, что сумма списания ОЧ не вошла в расчет обязательного платежа, т.к. ОЧ отдельный кредитный договор и подразумевает раз в месяц внесение средств на карту Уни.Сейчас уже не имеет значения, что именно и как не вошло в расчет. Событие состоялось.Важно другое. Кнопка "Рассчитать" проглючила в данном конкретном случае. Ошибки быть не может 100500%.Т.к. невозможно доказать задним числом, что именно отобразила "Рассчитать", нужно делать скриншоты. Это посоветовал паренек на 3700.Чтобы избежать подобной ситуации, после "Рассчитать" кнопкой, лучше проверить цифру посмотрев остаток задолженности на конец расчетного месяца. Если есть несоответствие выяснять в КоллЦентре.Как-то так.