как говорил раскольников
десять старушек- и целковый
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 21 лют, 2019 20:25
Додано: Чет 21 лют, 2019 20:35
Додано: Чет 21 лют, 2019 20:45
ramaz например? Правекс не дал ни копейки после декларации за год. Тас сейчас 75 дает.
Додано: Чет 21 лют, 2019 20:54
Додано: Чет 21 лют, 2019 20:56
Додано: П'ят 22 лют, 2019 08:43
Re: Приватбанк
В котором часу проводятся регулярные платежи?
Додано: П'ят 22 лют, 2019 08:46
З зарплатної карти іншого банку після 18-00.
Гриценко...наш Президент
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: П'ят 22 лют, 2019 09:38
Регплатежи проводятся как-бы рано утром, часа в 3-4, но ждут до 18:00, давая возможность юзеру отменить платёж.
Можно ли как-то сделать так, чтобы они реально проводились утром, не ждали до 18:00 ?
- EximBonus информер - https://forum.finance.ua/topic221047.html
- EximBonus Bot - https://forum.finance.ua/topic222750.html _________________________________________ - Онлайн-курсы обмена валют - https://forum.finance.ua/topic222963.html
|