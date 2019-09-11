Stringer написав:Flamingo вас не смущает, что цена на газ падает и ее падение прогнозируют до весны минимум?
Есть все основания для самого жёсткого газового противостояния этой зимой. Если вместо того, чтобы занимать валюту под проценты за бугром, можно взять авансом на самом низком курсе и цене на газ - то можно такому решению только аплодировать.
Зимой при прекращении таки Россией газа через наш "реверс" цена вырастет 100% и неотвратимо.
В сентябре доллар вырастет до 30 грн 100% и неотвратимо, ага
Stringer написав:Flamingo вас не смущает, что цена на газ падает и ее падение прогнозируют до весны минимум?
Есть все основания для самого жёсткого газового противостояния этой зимой. Если вместо того, чтобы занимать валюту под проценты за бугром, можно взять авансом на самом низком курсе и цене на газ - то можно такому решению только аплодировать.
Зимой при прекращении таки Россией газа через наш "реверс" цена вырастет 100% и неотвратимо.
одна сорока на хвосте принесла что газпром усиленно закачивает в европейские хранилища свой газ. Украина тоже насколько позволяет наличие газа и финансовый ресурс закачивает в свои хранилища. так що к боданию готовятся обе стороны.
Як стало відомо НВ Бізнес, Соборне відділення поліції міста Дніпра проводить обшуки у Центральному офісі ПриватБанку. Цю інформацію підтвердили в прес-службі банку.
До цього інформацію про обшуки ПриватБанку у Facebook повідомив інвестбанкір Сергій Фурса: "А ви говорите українська держава неповоротка. Тільки вчора президент зустрівся з Коломойським, а вже сьогодні поліція прийшла з обшуками до державного Приватбанку. Можуть працювати, коли хочуть. Захист бізнесу по-українськи. держава як може намагається захистити українського підприємця від судового свавілля в Лондоні і США", - написав він.
Контекст
18 грудня 2016 уряд за пропозицією НБУ і акціонерів ПриватБанку, найбільшими з яких на той момент були Коломойський і Геннадій Боголюбов, прийняв рішення про націоналізацію банку через його неплатоспроможності. Держава отримала 100% в його капіталі, а ПриватБанк був докапіталізувати на суму 116,8 млрд грн, а в червні 2017 уряд вирішив внести в капітал банку ще 38,5 млрд грн на підставі аналізу НБУ і незалежного аудитора - EY.
Нагадаємо, що за три дні до голосування в другому турі президентських перегонів, в якій беззастережно виграв асоційований з Коломойським Володимир Зеленський, було відразу три рішення на користь екс-власника Приватбанку: 18 апреля Окружний адмінсуд Києва - визнав незаконною націоналізацію ПриватБанку. Дата розгляду апеляції ще не відома; 19 квітня - цей же суд скасував рішення НБУ, яким визначено перелік пов'язаних з банком фізичних і юридичних осіб, дата розгляду апеляції відбудеться 9 липня в Шостому апеляційному адмінсуді Києва.
Окремо слід наголосити, рішення від 20 квітня 2019 року, прийняте в суботу вночі Печерським районним судом Києва. Найвідоміший райсуд країни розірвав договору особистого поручительства Коломойського по кредитах рефінансування ПриватБанку на суму в 9,2 млрд грн.
mephala написав:так що к боданию готовятся обе стороны.
США також має свій інтерес на європейському ринку. Так що буде цікаво.
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proftpd66 написав:про газ я ничего не понял. Как газ к примату относится?
газ надо выпускать!
Приват організував авансові платежі за газ за 1 грн...при цьому можна рубати кишмиш.
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подскажите пожалуйста, квитанции из приват24 или терминала в отделениях заверить нельзя? поддержка и в отделении сказали, что только на квитанции из отделения (с их комиссией) они ставят печать. Теперь так?