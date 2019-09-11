RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Приватбанк

Приватбанк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8231823282338234
Повідомлення Додано: Сер 11 вер, 2019 11:57

  curiousobro написав:
  Stringer написав:Flamingo вас не смущает, что цена на газ падает и ее падение прогнозируют до весны минимум?

Есть все основания для самого жёсткого газового противостояния этой зимой.
Если вместо того, чтобы занимать валюту под проценты за бугром, можно взять авансом на самом низком курсе и цене на газ - то можно такому решению только аплодировать.

Зимой при прекращении таки Россией газа через наш "реверс" цена вырастет 100% и неотвратимо.

В сентябре доллар вырастет до 30 грн 100% и неотвратимо, ага :mrgreen:
+ 50 грн к бонусу на депозит! Промокод - F9GZULI
    на https://minfin.com.ua/deposits/bonus/
Stringer
 
Повідомлень: 9808
З нами з: 23.01.13
Подякував: 277 раз.
Подякували: 1394 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 11 вер, 2019 12:01

  curiousobro написав:
  Stringer написав:Flamingo вас не смущает, что цена на газ падает и ее падение прогнозируют до весны минимум?

Есть все основания для самого жёсткого газового противостояния этой зимой.
Если вместо того, чтобы занимать валюту под проценты за бугром, можно взять авансом на самом низком курсе и цене на газ - то можно такому решению только аплодировать.

Зимой при прекращении таки Россией газа через наш "реверс" цена вырастет 100% и неотвратимо.

одна сорока на хвосте принесла что газпром усиленно закачивает в европейские хранилища свой газ. Украина тоже насколько позволяет наличие газа и финансовый ресурс закачивает в свои хранилища.
так що к боданию готовятся обе стороны.
mephala
 
Повідомлень: 5453
З нами з: 07.04.14
Подякував: 75 раз.
Подякували: 672 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 11 вер, 2019 13:10

Re: Приватбанк

У ПриватБанку проходять обшуки

Як стало відомо НВ Бізнес, Соборне відділення поліції міста Дніпра проводить обшуки у Центральному офісі ПриватБанку. Цю інформацію підтвердили в прес-службі банку.

До цього інформацію про обшуки ПриватБанку у Facebook повідомив інвестбанкір Сергій Фурса: "А ви говорите українська держава неповоротка. Тільки вчора президент зустрівся з Коломойським, а вже сьогодні поліція прийшла з обшуками до державного Приватбанку. Можуть працювати, коли хочуть. Захист бізнесу по-українськи. держава як може намагається захистити українського підприємця від судового свавілля в Лондоні і США", - написав він.

Контекст

18 грудня 2016 уряд за пропозицією НБУ і акціонерів ПриватБанку, найбільшими з яких на той момент були Коломойський і Геннадій Боголюбов, прийняв рішення про націоналізацію банку через його неплатоспроможності. Держава отримала 100% в його капіталі, а ПриватБанк був докапіталізувати на суму 116,8 млрд грн, а в червні 2017 уряд вирішив внести в капітал банку ще 38,5 млрд грн на підставі аналізу НБУ і незалежного аудитора - EY.

Нагадаємо, що за три дні до голосування в другому турі президентських перегонів, в якій беззастережно виграв асоційований з Коломойським Володимир Зеленський, було відразу три рішення на користь екс-власника Приватбанку: 18 апреля Окружний адмінсуд Києва - визнав незаконною націоналізацію ПриватБанку. Дата розгляду апеляції ще не відома; 19 квітня - цей же суд скасував рішення НБУ, яким визначено перелік пов'язаних з банком фізичних і юридичних осіб, дата розгляду апеляції відбудеться 9 липня в Шостому апеляційному адмінсуді Києва.

Окремо слід наголосити, рішення від 20 квітня 2019 року, прийняте в суботу вночі Печерським районним судом Києва. Найвідоміший райсуд країни розірвав договору особистого поручительства Коломойського по кредитах рефінансування ПриватБанку на суму в 9,2 млрд грн.

(новина доповнюється)
Surfer
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2098
З нами з: 14.11.13
Подякував: 139 раз.
Подякували: 715 раз.
 
Профіль
3
4
Повідомлення Додано: Сер 11 вер, 2019 14:19

Re: Приватбанк

  mephala написав:так що к боданию готовятся обе стороны.

США також має свій інтерес на європейському ринку. Так що буде цікаво.
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 29433
З нами з: 22.11.13
Подякував: 1 раз.
Подякували: 1483 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 11 вер, 2019 17:05

про газ я ничего не понял. Как газ к примату относится?

газ надо выпускать!
proftpd66
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1109
З нами з: 22.12.16
Подякував: 110 раз.
Подякували: 66 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 11 вер, 2019 18:11

  proftpd66 написав:про газ я ничего не понял. Как газ к примату относится?

газ надо выпускать!

Приват організував авансові платежі за газ за 1 грн...при цьому можна рубати кишмиш.
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 29433
З нами з: 22.11.13
Подякував: 1 раз.
Подякували: 1483 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 11 вер, 2019 18:15

  proftpd66 написав:про газ я ничего не понял. Как газ к примату относится?

газ надо выпускать!


В Приватбанке дешево оплачивать за газ. Подробнее и начало обсуждения тут viewtopic.php?p=4744346#p4744346
Модератор
Аватар користувача
Модератор Форуму
 
Повідомлень: 5809
З нами з: 25.01.06
Подякував: 66 раз.
Подякували: 399 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 12 вер, 2019 09:24

  Flamingo написав: Оплатить картой другого банка, где есть кишмиш, естественно можно. СНИМАЮ ШЛЯПУ И АППЛОДИРУЮ СТОЯ!

Я так платив за ГАРЯЧЕ водопостачання - в квитанції теж "за ГВП по о/р... ", але таке відчуття що приват відсилає все гамузом так як на рахунку мого постачальника все зараховано на ОПАЛЕННЯ

А у Вас як ця сума в кабінеті газу відображена?
KVV
 
Повідомлень: 176
З нами з: 29.11.18
Подякував: 3 раз.
Подякували: 16 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 12 вер, 2019 10:02

Re: Приватбанк

подскажите пожалуйста, квитанции из приват24 или терминала в отделениях заверить нельзя? поддержка и в отделении сказали, что только на квитанции из отделения (с их комиссией) они ставят печать.
Теперь так?
anis
 
Повідомлень: 1915
З нами з: 22.11.15
Подякував: 95 раз.
Подякували: 50 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 8231823282338234
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: cdj2, dedmvi, IGNAT, ingtrans, lubopytnaya, patrikk, stadtisch, Vorlon і 3 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (76142)
12.09.2019 11:02
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.