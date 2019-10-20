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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8282828382848285>
Повідомлення Додано: Нед 20 жов, 2019 11:20

lubopytnaya
Тяжелее найти терминалы их не принимающие
novichok
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Повідомлення Додано: Нед 20 жов, 2019 15:51

Про Вуйця
Джерело інфо - Лещенко
Ожидается, что новым руководителем Киевской области станет Алексей Чернышов - харьковский предприниматель, который считается близким к депутату от Оппозиционной платформы За Життя Александру Фельдману.

Однако в этот раз протекцию Чернышову делает не Фельдман, а Игорь Коломойский, который через подотчетных депутатов активно сбивал подавшего в отставку руководителя Киевской области Михаила Бно-Айрияна. По информации источников, Чернышов прошел смотрины у Игоря Коломойского.
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Повідомлення Додано: Пон 21 жов, 2019 10:14

Відкривав на днях грн депо, в виписці побачив цікаву примітку (раніше такого не було) -

IBAN: UA03305299000002630------*
* Даний рахунок не може бути поповнений платежем з іншого банку.

по валютних теж така приписка.
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Пон 21 жов, 2019 16:01

  greenozon написав:Відкривав на днях грн депо, в виписці побачив цікаву примітку (раніше такого не було) -

IBAN: UA03305299000002630------*
* Даний рахунок не може бути поповнений платежем з іншого банку.

по валютних теж така приписка.


Ну все правильно , этож депо счёт погонять его можите только вы сами со своих счетов
diplomnet
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Повідомлення Додано: Пон 21 жов, 2019 16:17

Re: Приватбанк

Зашли деньги на универсальную карту и тут же списали гривну на какую-то благотворительность. Это что за фигня? :evil:
http://prntscr.com/pm9v5t
dengon
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Повідомлення Додано: Пон 21 жов, 2019 16:23

  dengon написав:Зашли деньги на универсальную карту и тут же списали гривну на какую-то благотворительность. Это что за фигня? :evil:
http://prntscr.com/pm9v5t

Може бути - технічний збій.
Нехай повертають взад.
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: Пон 21 жов, 2019 16:24

Re: Приватбанк

Пользователи Приват, помогите советом, пожалуйста. У меня закончился долларовый депозит, я перекинула его на Универсалку, добавила туда еще долларов и открыла депозит через Приват 24 Приват-вклад, так как мне нужны будут эти деньги для безналичных расчетов в начале ноября (я ни разу не снимала наличку с универсалки). В момент оформления я не обратила внимание на комиссию 1%, так как и ставка по депо тоже 1%. Да и в голову не могло прийти, что за то, что я приношу в банк доллары с меня могут содрать комиссию!!! Я оставила заявку на индивидуальное рассмотрение отмены операции. Мне перезвонили и отказали. Я съкономила время кассира, операциониста, принесла в банк деньги и в итоге доплатила банку 20$. Есть ли в банке адекватные люди, к которым можно обратиться повторно? Которые поймут, что из-за одноразовых 20$ банк потеряет постоянного депозитчика?
lean
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Повідомлення Додано: Пон 21 жов, 2019 16:27

  lean написав:Пользователи Приват, помогите советом, пожалуйста. У меня закончился долларовый депозит, я перекинула его на Универсалку, добавила туда еще долларов и открыла депозит через Приват 24 Приват-вклад, так как мне нужны будут эти деньги для безналичных расчетов в начале ноября (я ни разу не снимала наличку с универсалки). В момент оформления я не обратила внимание на комиссию 1%, так как и ставка по депо тоже 1%. Да и в голову не могло прийти, что за то, что я приношу в банк доллары с меня могут содрать комиссию!!! Я оставила заявку на индивидуальное рассмотрение отмены операции. Мне перезвонили и отказали. Я съкономила время кассира, операциониста, принесла в банк деньги и в итоге доплатила банку 20$. Есть ли в банке адекватные люди, к которым можно обратиться повторно? Которые поймут, что из-за одноразовых 20$ банк потеряет постоянного депозитчика?

Такі тарифи...на помилках вчаться :( ...
Повернути 20$ не вдасться...мабуть.
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: Пон 21 жов, 2019 16:28

  Квесторе_поверніться написав:Може бути - технічний збій.
Нехай повертають взад.

Есть теперь, чем заняться. Трачу свое время и время поддержки на этот важный вопрос.
Но и простить кражу воспитание не позволяет.
Хоть бы сотку уже украли, что ли :)
UPD. Обещают когда-то вернуть http://prntscr.com/pmacbf
Востаннє редагувалось dengon в Пон 21 жов, 2019 16:39, всього редагувалось 1 раз.
dengon
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Повідомлення Додано: Пон 21 жов, 2019 16:38

  Квесторе_поверніться написав:Такі тарифи...на помилках вчаться :( ...
Повернути 20$ не вдасться...мабуть.

Я работала в крупной компании и знаю, что всегда есть индивидуальный подход к клиенту, который приносит деньги. У меня не один депозит в Привате, я предупредила, что заберу все после такого отношения. Была надежда, что есть адекватные менеджеры в банке.
lean
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