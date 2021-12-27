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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 9028902990309031
Повідомлення Додано: Пон 27 гру, 2021 11:29

  andreyiskra написав:Мне надо погасить 75к на кредитку до 25.01. Если я закину 75к и сниму их снова по акции, то до какого числа мне надо их вернуть?

если будете тратить в этом месяце,то все равно до 25.01
novichok
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Повідомлення Додано: Пон 27 гру, 2021 11:48

  novichok написав:
  andreyiskra написав:Мне надо погасить 75к на кредитку до 25.01. Если я закину 75к и сниму их снова по акции, то до какого числа мне надо их вернуть?

если будете тратить в этом месяце,то все равно до 25.01

Акция до конца этого месяца, поэтому если "по акции", то в этом месяце.
ingtrans
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Повідомлення Додано: Пон 27 гру, 2021 14:05

  ingtrans написав:
  andreyiskra написав:Если я закину 75к и сниму их снова

До 25 числа следующего месяца. Только какой смысл в 75к, если сумма кешбэка ограничена 300 грн? Больше 6к переводить смысла нет.

У меня на моно заканчивается годовой 28.01. Все равно собирался продлевать, поэтому снял кредитные с привата и оформил на год (с +0,6%) в надежде вернуть обратно когда закончится в моно. Но вернуть то надо до 25-го.
У форварда вроде не так считают, считают относительно расчетной даты
andreyiskra
 
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Повідомлення Додано: Пон 27 гру, 2021 14:37

  andreyiskra написав:
  ingtrans написав:
  andreyiskra написав:Если я закину 75к и сниму их снова

До 25 числа следующего месяца. Только какой смысл в 75к, если сумма кешбэка ограничена 300 грн? Больше 6к переводить смысла нет.

У меня на моно заканчивается годовой 28.01. Все равно собирался продлевать, поэтому снял кредитные с привата и оформил на год (с +0,6%) в надежде вернуть обратно когда закончится в моно. Но вернуть то надо до 25-го.
У форварда вроде не так считают, считают относительно расчетной даты

У Вас, наверное, было предложение по снятию кредитных без комиссии. А то в противном случае я не совсем понимаю суть таких манипуляций.
Фактически в Привате РД 25 число, но 25 числа нужно вернуть траты за весь предыдущий месяц, а не только траты, сделанные в период до 25 числа предыдущего месяца.
ingtrans
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Повідомлення Додано: Пон 27 гру, 2021 14:57

  ingtrans написав:У Вас, наверное, было предложение по снятию кредитных без комиссии

Да, всё правильно
andreyiskra
 
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Повідомлення Додано: Пон 27 гру, 2021 20:41

а перевод на Пумб засчитывается для кешбека 5% за переводы?
uaprofi
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Повідомлення Додано: Пон 27 гру, 2021 21:42

  klug написав:
  andreyiskra написав:А что это за акция была?

Чому ж була? Досі є https://newpromos.privatbank.ua/keshbek_za_perekaz

Прошу помощи форумчан.
А как правильно провести платеж в Привате для акции?

В П24-Сервисы-Переводы-Перевод на карту (и указать карту другого банка) или в приложении кнопка "перевод на карту" - верно?
Именно нужно сделать перевод сервисом Привата, а не стянуть с карты сторонним?
Комиссия будет сразу посчитана и указана в Привате?
Погасить нужно до 25.01?
копейка
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Повідомлення Додано: Пон 27 гру, 2021 22:02

Re: Приватбанк

насколько я вижу - в условиях акции нет ограничений на тянуть или толкать..
но есть разница в выхлопе:
"Платіж через сервіси ПриватБанку – 0,5% (min 5 грн) + 3% з кредитних коштів.

Платіж через сервіси інших банків – 0,5% (min 5 грн) з власних коштів або 4% з кредитних коштів"

такой перевод попадает в грейс при условии погашения до 25.01? никогда кредитные не снимал и не переводил)
Alex_ki
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Повідомлення Додано: Пон 27 гру, 2021 22:14

У привата все траты подпадают под грейс - переводы, снятия нала...
Flamingo
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Повідомлення Додано: Пон 27 гру, 2021 22:59

  uaprofi написав:а перевод на Пумб засчитывается для кешбека 5% за переводы?

Если имеется ввиду тропинка из раздела платежей, то, с очень высокой вероятностью, не засчитывается, поскольку это не перевод, а платёж считается. Я бы не стал проверять (и не стал, собственно). А перевод на карту из соответствующего раздела - да, засчитывается. Сам переводил именно на ПУМБ, и кэшбэк за это получил.
M-Audio
 
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