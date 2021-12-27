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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 28 гру, 2021 13:59
а кто-то двумя ... тремя траншами переводил? за все операции начислили или только за первую?
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uaprofi
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Додано: Вів 28 гру, 2021 16:44
Якщо сьогодні перевести по акції "Кешбек 5% за перекази з кредитних коштів по Україні" кошти, то списання буде одразу? У строки акції укладається такий переказ?
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Прораб
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Додано: Вів 28 гру, 2021 17:26
Прораб написав:
Якщо сьогодні перевести по акції "Кешбек 5% за перекази з кредитних коштів по Україні" кошти, то списання буде одразу? У строки акції укладається такий переказ?
У привата все траты учитываются по дате инициации. Дата проведения по счету тут роли не играет.
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Flamingo
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Додано: Вів 28 гру, 2021 17:53
Кешбек за "готівку на касі" уже можно пересчитывать
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Вкладчик1234
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Додано: Вів 28 гру, 2021 18:20
Вкладчик1234 написав:
Кешбек за "готівку на касі" уже можно пересчитывать
Эту сотку выплатили как положено
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velvet
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Додано: Вів 28 гру, 2021 18:31
Участие в акции проверяли?
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Додано: Вів 28 гру, 2021 18:34
Сотка зашла по двум аккам
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malinin007
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Додано: Вів 28 гру, 2021 18:34
Формально у привата ещё время есть (кагбэ).
Но вся большая "семья" проверила учётки, и уже нашла по 100грн. Так что Вам можно начинать волноваться
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Вкладчик1234
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Додано: Вів 28 гру, 2021 18:38
Можна збирати пожитки, также зайшла сотка.
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Прораб
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