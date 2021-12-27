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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 9031903290339034>
Повідомлення Додано: Вів 28 гру, 2021 13:59

Re: Приватбанк

а кто-то двумя ... тремя траншами переводил? за все операции начислили или только за первую?
uaprofi
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Повідомлення Додано: Вів 28 гру, 2021 16:44

Re: Приватбанк

Якщо сьогодні перевести по акції "Кешбек 5% за перекази з кредитних коштів по Україні" кошти, то списання буде одразу? У строки акції укладається такий переказ?
Прораб
 
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Повідомлення Додано: Вів 28 гру, 2021 17:26

  Прораб написав:Якщо сьогодні перевести по акції "Кешбек 5% за перекази з кредитних коштів по Україні" кошти, то списання буде одразу? У строки акції укладається такий переказ?

У привата все траты учитываются по дате инициации. Дата проведения по счету тут роли не играет.
Flamingo
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Повідомлення Додано: Вів 28 гру, 2021 17:53

Кешбек за "готівку на касі" уже можно пересчитывать :)
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Вів 28 гру, 2021 18:20

  Вкладчик1234 написав:Кешбек за "готівку на касі" уже можно пересчитывать :)

Эту сотку выплатили как положено
velvet
 
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Повідомлення Додано: Вів 28 гру, 2021 18:27

  Вкладчик1234 написав:Кешбек за "готівку на касі" уже можно пересчитывать :)

У меня пусто. :evil:
Митяйка
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Повідомлення Додано: Вів 28 гру, 2021 18:31

  Митяйка написав:
  Вкладчик1234 написав:Кешбек за "готівку на касі" уже можно пересчитывать :)

У меня пусто. :evil:

Участие в акции проверяли?
velvet
 
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Повідомлення Додано: Вів 28 гру, 2021 18:34

Re: Приватбанк

Сотка зашла по двум аккам
malinin007
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Повідомлення Додано: Вів 28 гру, 2021 18:34

  Митяйка написав:
  Вкладчик1234 написав:Кешбек за "готівку на касі" уже можно пересчитывать :)

У меня пусто. :evil:

Формально у привата ещё время есть (кагбэ).
Но вся большая "семья" проверила учётки, и уже нашла по 100грн. Так что Вам можно начинать волноваться
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Вів 28 гру, 2021 18:38

Re: Приватбанк

Можна збирати пожитки, также зайшла сотка.
Прораб
 
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  #<1 ... 9031903290339034>
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