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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 28 гру, 2021 18:39
velvet конечно,после того как несколько раз тыцкал и мне предлагало перейти "в никуда" для погодженя ,звонил на подогретую спрашивал ,,шозанах,,? Пацан проверил и сказал ,что зарегался я нормально то програмеры рукожопые так сделали. Иди спокойно в гастроном и работай.
Додано: Вів 28 гру, 2021 18:45
Як самостійно переконатися, що Ви успішно зареєструвалися в акції «ПриватБанку»
Щоб перевірити, чи приймаєте Ви участь в акціях «ПриватБанку», необхідно:
Перейти у чат з оператором (кнопка у верхньому правому куті);
Вас привітає бот. Оберіть варіант «Більше швидких операцій» двічі, а потім оберіть «Акції»;
З'явився список переваг від міжнародних платіжних систем. Щоб перевірити участь в акціях «ПриватБанку», натисніть на зелену кнопку «Перевірка участі в акціях ПриватБанку».
Готово! Перед вами список усіх акцій, у яких Ви успішно приймаєте участь.
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