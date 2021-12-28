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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 9031903290339034
Повідомлення Додано: Вів 28 гру, 2021 18:39

velvet конечно,после того как несколько раз тыцкал и мне предлагало перейти "в никуда" для погодженя ,звонил на подогретую спрашивал ,,шозанах,,? Пацан проверил и сказал ,что зарегался я нормально то програмеры рукожопые так сделали. Иди спокойно в гастроном и работай.
Митяйка
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Повідомлення Додано: Вів 28 гру, 2021 18:45

  Митяйка написав:velvet конечно,после того как несколько раз тыцкал и мне предлагало перейти "в никуда" для погодженя ,звонил на подогретую спрашивал ,,шозанах,,? Пацан проверил и сказал ,что зарегался я нормально то програмеры рукожопые так сделали. Иди спокойно в гастроном и работай.

Як самостійно переконатися, що Ви успішно зареєструвалися в акції «ПриватБанку»

Щоб перевірити, чи приймаєте Ви участь в акціях «ПриватБанку», необхідно:

Перейти у чат з оператором (кнопка у верхньому правому куті);
Вас привітає бот. Оберіть варіант «Більше швидких операцій» двічі, а потім оберіть «Акції»;
З'явився список переваг від міжнародних платіжних систем. Щоб перевірити участь в акціях «ПриватБанку», натисніть на зелену кнопку «Перевірка участі в акціях ПриватБанку».
Готово! Перед вами список усіх акцій, у яких Ви успішно приймаєте участь.
velvet
 
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Повідомлення Додано: Вів 28 гру, 2021 23:49

Кэшбэк Облом

В общем уже давно закупаюсь продуктами в сильпо, пользуюсь доставкой на дом, плачу картой монобанка, имею постоянно кэшбек 2%. в последний месяц 1.5%.
И тут приходит инфа от приватбанка. Кэшбек 5% за покупку продуктов!
А у меня как раз сегодня максимальный заказ по сумме за всю жизнь.
И я достал запылившуюся карточку привата, покопался, вспомнил pin код, подхотовился к приходу курьера.
Оплатил. Потом глянул в выписку - а операция имеет примечание "Курьерские и почтовые услуги"...
При этом в монобанке я всегда оплачивал и имел четко категорию "Продукты и Супермаркеты" и даже логотип Сильпо. А тут вот так...
По сути потерял 1.5% от крупной суммы на ровном месте(
x3mal
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З нами з: 28.02.11
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Повідомлення Додано: Сер 29 гру, 2021 00:55

  x3mal написав:В общем уже давно закупаюсь продуктами в сильпо, пользуюсь доставкой на дом, плачу картой монобанка, имею постоянно кэшбек 2%. в последний месяц 1.5%.
И тут приходит инфа от приватбанка. Кэшбек 5% за покупку продуктов!
А у меня как раз сегодня максимальный заказ по сумме за всю жизнь.
И я достал запылившуюся карточку привата, покопался, вспомнил pin код, подхотовился к приходу курьера.
Оплатил. Потом глянул в выписку - а операция имеет примечание "Курьерские и почтовые услуги"...
При этом в монобанке я всегда оплачивал и имел четко категорию "Продукты и Супермаркеты" и даже логотип Сильпо. А тут вот так...
По сути потерял 1.5% от крупной суммы на ровном месте(


знающие люди сильпо оплачивают, конечно, на сайте ), приватом не польуюсь, но прикол с курьерскими услугами знаю, форвардом 10% чуток подработал, серты побоялся заказывать и кажется их только на кассе отпустить могут
cohan
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  #<1 ... 9031903290339034
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