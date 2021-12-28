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на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<1 ... 9031903290339034 Додано: Вів 28 гру, 2021 18:39 velvet конечно,после того как несколько раз тыцкал и мне предлагало перейти "в никуда" для погодженя ,звонил на подогретую спрашивал ,,шозанах,,? Пацан проверил и сказал ,что зарегался я нормально то програмеры рукожопые так сделали. Иди спокойно в гастроном и работай. Митяйка

Повідомлень: 108 З нами з: 14.09.19 Подякував: 57 раз. Подякували: 4 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 28 гру, 2021 18:45 Митяйка написав: velvet конечно,после того как несколько раз тыцкал и мне предлагало перейти "в никуда" для погодженя ,звонил на подогретую спрашивал ,,шозанах,,? Пацан проверил и сказал ,что зарегался я нормально то програмеры рукожопые так сделали. Иди спокойно в гастроном и работай. конечно,после того как несколько раз тыцкал и мне предлагало перейти "в никуда" для погодженя ,звонил на подогретую спрашивал ,,шозанах,,? Пацан проверил и сказал ,что зарегался я нормально то програмеры рукожопые так сделали. Иди спокойно в гастроном и работай.

Як самостійно переконатися, що Ви успішно зареєструвалися в акції «ПриватБанку»



Щоб перевірити, чи приймаєте Ви участь в акціях «ПриватБанку», необхідно:



Перейти у чат з оператором (кнопка у верхньому правому куті);

Вас привітає бот. Оберіть варіант «Більше швидких операцій» двічі, а потім оберіть «Акції»;

З'явився список переваг від міжнародних платіжних систем. Щоб перевірити участь в акціях «ПриватБанку», натисніть на зелену кнопку «Перевірка участі в акціях ПриватБанку».

Готово! Перед вами список усіх акцій, у яких Ви успішно приймаєте участь. Як самостійно переконатися, що Ви успішно зареєструвалися в акції «ПриватБанку»Щоб перевірити, чи приймаєте Ви участь в акціях «ПриватБанку», необхідно:Перейти у чат з оператором (кнопка у верхньому правому куті);Вас привітає бот. Оберіть варіант «Більше швидких операцій» двічі, а потім оберіть «Акції»;З'явився список переваг від міжнародних платіжних систем. Щоб перевірити участь в акціях «ПриватБанку», натисніть на зелену кнопку «Перевірка участі в акціях ПриватБанку».Готово! Перед вами список усіх акцій, у яких Ви успішно приймаєте участь. velvet Повідомлень: 4142 З нами з: 06.03.09 Подякував: 34 раз. Подякували: 638 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 28 гру, 2021 23:49 Кэшбэк Облом В общем уже давно закупаюсь продуктами в сильпо, пользуюсь доставкой на дом, плачу картой монобанка, имею постоянно кэшбек 2%. в последний месяц 1.5%.

И тут приходит инфа от приватбанка. Кэшбек 5% за покупку продуктов!

А у меня как раз сегодня максимальный заказ по сумме за всю жизнь.

И я достал запылившуюся карточку привата, покопался, вспомнил pin код, подхотовился к приходу курьера.

Оплатил. Потом глянул в выписку - а операция имеет примечание "Курьерские и почтовые услуги"...

При этом в монобанке я всегда оплачивал и имел четко категорию "Продукты и Супермаркеты" и даже логотип Сильпо. А тут вот так...

По сути потерял 1.5% от крупной суммы на ровном месте( x3mal

Повідомлень: 160 З нами з: 28.02.11 Подякував: 19 раз. Подякували: 20 раз. Профіль Вебсайт

ICQ ВідповістиЦитата Додано: Сер 29 гру, 2021 00:55 x3mal написав: В общем уже давно закупаюсь продуктами в сильпо, пользуюсь доставкой на дом, плачу картой монобанка, имею постоянно кэшбек 2%. в последний месяц 1.5%.

И тут приходит инфа от приватбанка. Кэшбек 5% за покупку продуктов!

А у меня как раз сегодня максимальный заказ по сумме за всю жизнь.

И я достал запылившуюся карточку привата, покопался, вспомнил pin код, подхотовился к приходу курьера.

Оплатил. Потом глянул в выписку - а операция имеет примечание "Курьерские и почтовые услуги"...

При этом в монобанке я всегда оплачивал и имел четко категорию "Продукты и Супермаркеты" и даже логотип Сильпо. А тут вот так...

По сути потерял 1.5% от крупной суммы на ровном месте( В общем уже давно закупаюсь продуктами в сильпо, пользуюсь доставкой на дом, плачу картой монобанка, имею постоянно кэшбек 2%. в последний месяц 1.5%.И тут приходит инфа от приватбанка. Кэшбек 5% за покупку продуктов!А у меня как раз сегодня максимальный заказ по сумме за всю жизнь.И я достал запылившуюся карточку привата, покопался, вспомнил pin код, подхотовился к приходу курьера.Оплатил. Потом глянул в выписку - а операция имеет примечание "Курьерские и почтовые услуги"...При этом в монобанке я всегда оплачивал и имел четко категорию "Продукты и Супермаркеты" и даже логотип Сильпо. А тут вот так...По сути потерял 1.5% от крупной суммы на ровном месте(



знающие люди сильпо оплачивают, конечно, на сайте ), приватом не польуюсь, но прикол с курьерскими услугами знаю, форвардом 10% чуток подработал, серты побоялся заказывать и кажется их только на кассе отпустить могут знающие люди сильпо оплачивают, конечно, на сайте ), приватом не польуюсь, но прикол с курьерскими услугами знаю, форвардом 10% чуток подработал, серты побоялся заказывать и кажется их только на кассе отпустить могут cohan

Повідомлень: 3287 З нами з: 27.09.19 Подякував: 88 раз. Подякували: 265 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 9031903290339034 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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