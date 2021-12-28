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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 28 гру, 2021 18:39
velvet конечно,после того как несколько раз тыцкал и мне предлагало перейти "в никуда" для погодженя ,звонил на подогретую спрашивал ,,шозанах,,? Пацан проверил и сказал ,что зарегался я нормально то програмеры рукожопые так сделали. Иди спокойно в гастроном и работай.
Додано: Вів 28 гру, 2021 18:45
Як самостійно переконатися, що Ви успішно зареєструвалися в акції «ПриватБанку»
Щоб перевірити, чи приймаєте Ви участь в акціях «ПриватБанку», необхідно:
Перейти у чат з оператором (кнопка у верхньому правому куті);
Вас привітає бот. Оберіть варіант «Більше швидких операцій» двічі, а потім оберіть «Акції»;
З'явився список переваг від міжнародних платіжних систем. Щоб перевірити участь в акціях «ПриватБанку», натисніть на зелену кнопку «Перевірка участі в акціях ПриватБанку».
Готово! Перед вами список усіх акцій, у яких Ви успішно приймаєте участь.
Додано: Вів 28 гру, 2021 23:49
Кэшбэк Облом
В общем уже давно закупаюсь продуктами в сильпо, пользуюсь доставкой на дом, плачу картой монобанка, имею постоянно кэшбек 2%. в последний месяц 1.5%.
И тут приходит инфа от приватбанка. Кэшбек 5% за покупку продуктов!
А у меня как раз сегодня максимальный заказ по сумме за всю жизнь.
И я достал запылившуюся карточку привата, покопался, вспомнил pin код, подхотовился к приходу курьера.
Оплатил. Потом глянул в выписку - а операция имеет примечание "Курьерские и почтовые услуги"...
При этом в монобанке я всегда оплачивал и имел четко категорию "Продукты и Супермаркеты" и даже логотип Сильпо. А тут вот так...
По сути потерял 1.5% от крупной суммы на ровном месте(
Додано: Сер 29 гру, 2021 00:55
знающие люди сильпо оплачивают, конечно, на сайте ), приватом не польуюсь, но прикол с курьерскими услугами знаю, форвардом 10% чуток подработал, серты побоялся заказывать и кажется их только на кассе отпустить могут
Додано: Сер 29 гру, 2021 12:15
Re: Приватбанк
Не рекомендую до відкриття картку єПідтримка в Приватбанку, 16.12 брав участь в пілотній версії Дії і в якості банку обрав Приватбанк. До тепер абсолютно нічого не прийшло (і я вже не певен чи прийде).
Додано: Сер 29 гру, 2021 12:20
19.12 подал заявки по трем аккаунтам, не в пилотной версии, а в обычной. По одному аккаунту тыща пришла 27.12 в 9 вечера, по остальным пока нет.
Додано: Сер 29 гру, 2021 12:28
andriy_z
А что, разве есть услуги, для которых можно порекомендовать банк?
Додано: Сер 29 гру, 2021 12:38
Додано: Сер 29 гру, 2021 12:55
Додано: Сер 29 гру, 2021 13:03
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