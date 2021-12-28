Додано: Вів 28 гру, 2021 23:49

В общем уже давно закупаюсь продуктами в сильпо, пользуюсь доставкой на дом, плачу картой монобанка, имею постоянно кэшбек 2%. в последний месяц 1.5%.

И тут приходит инфа от приватбанка. Кэшбек 5% за покупку продуктов!

А у меня как раз сегодня максимальный заказ по сумме за всю жизнь.

И я достал запылившуюся карточку привата, покопался, вспомнил pin код, подхотовился к приходу курьера.

Оплатил. Потом глянул в выписку - а операция имеет примечание "Курьерские и почтовые услуги"...

При этом в монобанке я всегда оплачивал и имел четко категорию "Продукты и Супермаркеты" и даже логотип Сильпо. А тут вот так...

По сути потерял 1.5% от крупной суммы на ровном месте(