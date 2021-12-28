RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Приватбанк

Приватбанк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 9032903390349035
Повідомлення Додано: Сер 29 гру, 2021 13:07

Ferlakur
У меня она и так есть (не приматовская, разумеется). Поэтому не актуально. И вы серьёзно кому-то будете рекомендовать этот недобанк только ради оформления ЕЦП? :shock:
Vorlon
 
Повідомлень: 9934
З нами з: 14.06.13
Подякував: 472 раз.
Подякували: 1075 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 9032903390349035
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: cohan, Ferlakur, Google Adsense [Bot], MASolomko, sir_vit і 2 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.