Ferlakur
У меня она и так есть (не приматовская, разумеется). Поэтому не актуально. И вы серьёзно кому-то будете рекомендовать этот недобанк только ради оформления ЕЦП?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 29 гру, 2021 13:07
Ferlakur
У меня она и так есть (не приматовская, разумеется). Поэтому не актуально. И вы серьёзно кому-то будете рекомендовать этот недобанк только ради оформления ЕЦП?
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