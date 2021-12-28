Ferlakur
У меня она и так есть (не приматовская, разумеется). Поэтому не актуально. И вы серьёзно кому-то будете рекомендовать этот недобанк только ради оформления ЕЦП?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 29 гру, 2021 13:07
Ferlakur
У меня она и так есть (не приматовская, разумеется). Поэтому не актуально. И вы серьёзно кому-то будете рекомендовать этот недобанк только ради оформления ЕЦП?
Додано: Сер 29 гру, 2021 14:21
Додано: Сер 29 гру, 2021 15:14
Re: Приватбанк
Для чого в ПУМБі за 4,025% з нервами та гемором, якщо тут можна за 10% і без?
Це певно в пандемію потрібно було десь у черзі постояти, поспілкуватися з потенційно зараженими клерками і можливо навіть щось заплатити, щоб тепер цим гордитися.
Додано: Сер 29 гру, 2021 17:12
Re: Приватбанк
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