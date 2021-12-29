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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 29 гру, 2021 13:07
Ferlakur
У меня она и так есть (не приматовская, разумеется). Поэтому не актуально. И вы серьёзно кому-то будете рекомендовать этот недобанк только ради оформления ЕЦП?
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Vorlon
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Додано: Сер 29 гру, 2021 14:21
Ferlakur написав: Vorlon написав:andriy_z
А что, разве есть услуги, для которых можно порекомендовать банк?
Быстрое получение ЕЦП не?
как бы не получилось
Быстрое получение вашей
ЕЦП заинтересованной СБСб?
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cohan
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Додано: Сер 29 гру, 2021 15:14
Vorlon написав:
В ПУМБ бесплатно с кэшбеком не вариант?
Для чого в ПУМБі за 4,025% з нервами та гемором, якщо тут можна за 10% і без?
Vorlon написав:
У меня она и так есть (не приматовская, разумеется).
Це певно в пандемію потрібно було десь у черзі постояти, поспілкуватися з потенційно зараженими клерками і можливо навіть щось заплатити, щоб тепер цим гордитися.
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klug
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Додано: Сер 29 гру, 2021 17:12
klug написав:
тут можна за 10% і без?
Це шо за аХція?
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Додано: Сер 29 гру, 2021 19:21
Vorlon написав:andriy_z
А что, разве есть услуги, для которых можно порекомендовать банк?
Безлимитный сеп за 3 грн ))
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mikos
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Додано: Сер 29 гру, 2021 19:37
mikos написав:
Безлимитный сеп за 3 грн
Vorlon написав:andriy_z
А что, разве есть услуги, для которых можно порекомендовать банк?
))
Когда-то был ))
сейчас мин 0.5%
с отправкой на следующий рабочий день
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Kalgan
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Додано: Сер 29 гру, 2021 19:46
Kalgan написав:
Когда-то был ))
По моим платежам всё ещё 3 грн., только что перепроверил
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mikos
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Додано: Сер 29 гру, 2021 19:47
Ferlakur написав: andriy_z написав:
Не рекомендую до відкриття картку єПідтримка в Приватбанку, 16.12 брав участь в пілотній версії Дії і в якості банку обрав Приватбанк. До тепер абсолютно нічого не прийшло (і я вже не певен чи прийде).
19.12 подал заявки по трем аккаунтам, не в пилотной версии, а в обычной. По одному аккаунту тыща пришла 27.12 в 9 вечера, по остальным пока нет.
Только что пришло по остальным двум.
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Ferlakur
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Додано: Сер 29 гру, 2021 22:26
mikos написав:
По моим платежам всё ещё 3 грн., только что перепроверил
На счета юр. лиц ?
На счета физиков уже давно 0,5% комсы
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Додано: Сер 29 гру, 2021 22:29
andriy_z Тоже 16го регилась) Пилотная. 26го упали. Уже потратила
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